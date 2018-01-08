Golden Globe 2018, contro le molestie sessuali attrici vestite di nero

Golden Globe 2018: contro le molestie sessuali attrici vestite di nero

Golden Globe 2018: contro le molestie sessuali attrici vestite di nero

Redazione Web

08 gennaio 2018, ore 14:22

Anche attori in smoking nero solidali con vittime

Un’ edizione tutta al nero per le star che hanno partecipato alla 75esima del Golden Globe. Tutte le bellissime e bravissime di Hollywood da Reese Whiterspoon a Emma Stone a Meryl Streep si sono vestite di nero e hanno invitato tutte le altre a fare altrettanto. Un modo molto immediato e convincente per mostrare solidarietà con le vittime di molestie sessuali a Hollywood. In smoking nero anche gli uomini, alcuni con camicia nera e fazzoletto nero nel taschino per sottolineare ancora di più la loro vicinanza alle donne vittime. Molti attori avevano una spilletta alla giacca con la scritta Time's Up, il movimento che è sorto per tutelare chi ha avuto il coraggio di denunciare. Vestirsi tutti di nero e' un primo passo – ha detto Oprah Winfrey, vera star della serata, premiata con il Cecil B. DeMille Award per il suo contributo nel mondo dello spettacolo - Ma ancora piu' importanti sono i soldi che questa iniziativa sta raccogliendo

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