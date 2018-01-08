Golden Globe 2018: contro le molestie sessuali attrici vestite di nero

Anche attori in smoking nero solidali con vittime

Un’ edizione tutta al nero per le star che hanno partecipato alla 75esima del Golden Globe. Tutte le bellissime e bravissime di Hollywood da Reese Whiterspoon a Emma Stone a Meryl Streep si sono vestite di nero e hanno invitato tutte le altre a fare altrettanto. Un modo molto immediato e convincente per mostrare solidarietà con le vittime di molestie sessuali a Hollywood. In smoking nero anche gli uomini, alcuni con camicia nera e fazzoletto nero nel taschino per sottolineare ancora di più la loro vicinanza alle donne vittime. Molti attori avevano una spilletta alla giacca con la scritta Time's Up, il movimento che è sorto per tutelare chi ha avuto il coraggio di denunciare. Vestirsi tutti di nero e' un primo passo – ha detto Oprah Winfrey, vera star della serata, premiata con il Cecil B. DeMille Award per il suo contributo nel mondo dello spettacolo - Ma ancora piu' importanti sono i soldi che questa iniziativa sta raccogliendo

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