Golf, Open d'Italia, sorpresa Molinari, è eliminato

Redazione Web

11 ottobre 2019, ore 18:14

All'Olgiata Golf Club di Roma l'azzurro non supera il taglio, sfuma il tris

Francesco Molinari esce di scena dal 76esimo Open d'Italia. All'Olgiata Golf Club di Roma, dopo i successi 2006 e 2016, svanisce il sogno triplete per l'azzurro, che non riesce a superare il taglio e ad accedere dunque alla fase finale del torneo. Grande amarezza sul volto del campione piemontese, comunque acclamato dal pubblico capitolino sul green della buca 18. "Né rabbia né delusione. Accetto il verdetto e sono pronto a voltare pagina. Dispiace solo essere caduto qui all'Open d'Italia", ha detto Molinari. "Il livello di gioco - ammette - è stato mediocre ad essere generosi. E' andata così ora sono chiamato a rialzarmi. Non ha funzionato niente e dovrò lavorare a testa bassa su tutto".

