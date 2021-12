Google, ecco le parole più in tendenza del 2021

E’ stata diffusa questa mattina la lista di Google con le parole più di tendenza del 2021, attraverso le quali è possibile fotografare uno spaccato della nostra società. Nella lista figurano le ricerche che hanno registrato il picco di traffico più elevato per un periodo prolungato nel 2021 rispetto al 2020.







Top 10 trending

Nella lista “Top 10 trending” il calcio è protagonista con la serie A e i campionati Europei sui primi due gradini del podio, seguono le ricerche con la parola Classroom, verosimilmente legate anche alla didattica a distanza. Al terzo posto il giocatore Christian Eriksen, colpito da arresto cardiaco durante il match Danimarca - Finlandia a Euro 2020. Sul fronte sportivo si conferma l’interesse per il tennis e per il nostro Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon. Immancabile la parola Green pass, in tempi di pandemia, come anche le ricerche legate al nome di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021.

1. Serie A

2. Europei

3. Classroom

4. Raffaella Carrà

5. Champions League

6. Roland Garros

7. Christian Eriksen

8. Wimbledon

9. Green pass

10. Matteo Berrettini





I personaggi

Al primo posto nella lista dei personaggi che hanno fatto registrare i picchi di traffico più elevati troviamo Eriksen, tra l’altro il giocatore danese ha ripreso proprio in questi giorni ad allenarsi. Seguono il tennista Matteo Berrettini e Mario Draghi, quest'ultimo alle prese quest’anno con una serie di decisioni legate alle restrizioni anti-covid. Poi il calcio con Donnarumma, che ha lasciato il Milan per finire al Paris Saint Germain, e la musica con i Maneskin vincitori dell’Eurovision Song Contest. Nella lista dei 10 personaggi che hanno fatto "impazzire" Google troviamo anche la promessa del tennis italiano Jannik Sinner, la campionessa di nuoto Federica Pellegrino e Marcell Jacobs, eroe delle Olimpiadi di Tokyo. Il centometrista azzurro, a sorpresa, viene preceduto da Orietta Berti, gettonatissima protagonista del brano “Mille” rimasto a lungo in testa alle classifiche. Infine da segnalare il nome dell’ex premier Giuseppe Conte, al centro della cronaca politica, dopo le dimissioni.

1. Eriksen

2. Matteo Berrettini

3. Mario Draghi

4. Donnarumma

5. Maneskin

6. Sinner

7. Conte

8. Federica Pellegrini

9. Orietta Berti

10. Marcell Jacobs





Gli addii

Tante le persone molto amate dal grande pubblico scomparse quest’anno. Oltre a Raffaella Carrà, il personaggio che ha generato il picco di traffico più elevato, tra i nomi digitati troviamo Franco Battiato, Gino Strada, Carla Fracci e Milva. Nella top 10 degli addii al secondo posto troviamo Michele Merlo, il cantante ex concorrente di Amici, scomparso il 6 giugno scorso, mentre al nono posto figura Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump, morto per un male incurabile il 29 ottobre.