Google poliglotta, traduzione istantanea in 88 lingue

Google poliglotta, traduzione istantanea in 88 lingue

Google poliglotta, traduzione istantanea in 88 lingue

Redazione Web

13 luglio 2019, ore 09:00

Per tradurre insegne e cartelli stradali basterà inquadrare la scritta con la fotocamera dello smartphone

In vista delle vacanze estive, Google potenzia il suo traduttore istantaneo integrato nella fotocamera e dotato di intelligenza artificiale, che consente di leggere nella propria lingua insegne, cartelli stradali e menu quando ci si trova all'estero. La compagnia di Big G ha attivato la funzione in altre 60 lingue - dall'arabo l'arabo all'hindi, dal thailandese al vietnamita - che portano in totale a 88 gli idiomi supportati. Che ci si trovi in India o negli Emirati, quindi, basterà inquadrare la scritta che ci interessa con la fotocamera dello smartphone per vederla comparire nella nostra lingua. Altra novità della app "Google Traduttore" è che la traduzione, finora offerta solo in inglese, può ora essere ottenuta in oltre cento lingue. Si potrà cioè scegliere di tradurre dall'arabo al francese o dal giapponese al cinese, ad esempio, e ovviamente da qualsiasi lingua all'italiano. L'utente non avrà bisogno di conoscere il nome dell'idioma che si trova davanti, perché sarà riconosciuto dalla app. Sul blog ufficiale, Google spiega: "Nei viaggi all'estero, specialmente in zone in cui si parlano lingue diverse, può essere complicato per le persone capire quale sia la lingua che si ha bisogno di tradurre. Nella nuova versione dell'app, potete selezionare 'Rileva lingua' e il traduttore di Google capirà di quale lingua si tratta automaticamente e la tradurrà".

Argomenti

Google
Google traduttore
tecnologia
traduzione

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

    Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

  • Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

    Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

  • Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

    Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

  • Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

    Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

  • Il cast stellare del Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 con oltre 30 artisti, tutti in una serata show indimenticabile

    Il cast stellare del Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 con oltre 30 artisti, tutti in una serata show indimenticabile

  • Investì un 16enne la sera prima di ferragosto: era senza patente e assicurazione

    Investì un 16enne la sera prima di ferragosto: era senza patente e assicurazione

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica - La Biennale di Venezia

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica - La Biennale di Venezia

  • La guerra in Ucraina, lunghi colloqui tra Trump, Zelensky e i leader Ue, si allungano i tempi del trilaterale

    La guerra in Ucraina, lunghi colloqui tra Trump, Zelensky e i leader Ue, si allungano i tempi del trilaterale

  • Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

    Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

  • Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

    Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

“Mai fermi”, il nuovo libro di Alessandro Benetton presentato su RTL 102.5

“Mai fermi”, il nuovo libro di Alessandro Benetton presentato su RTL 102.5

L'imprenditore è stato ospite della prima radiovisione d'Italia per presentare il suo nuovo libro “Mai fermi” e le figure che lo hanno ispirato

Libertà di stampa, in Europa quadro preoccupante, secondo il rapporto Liberties anche in Italia

Libertà di stampa, in Europa quadro preoccupante, secondo il rapporto Liberties anche in Italia

Attacchi sistematici alla libertà di stampa in paesi come Croazia, Francia, Spagna, Slovenia, Svezia e Paesi Bassi, Per l'Italia il caso del servizio pubblico immobile

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Tra gli ingredienti non potranno mancare albicocca, ciliegia, lampone e agrumi in generale, magari usati per le crostate, per le granite e per i semifreddi