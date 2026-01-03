Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

Governeremo fino a quando non sarà possibile assicurare una transizione sicura, vogliamo pace e stabilità. Così Donald Trump nella conferenza stampa che ha tenuto a Mar a Lago dopo il blitz nottrno che a Caracas ha portato alla cattura di Maduro e della moglie incriminati negli Usa per narcoterrorismo, in corso il trasferimento della coppia a New York. Maria Corina Machado non ha il sostegno per guidare il Paese, ha aggiunto il capo della Casa Biamca parlando del futuro e riferendosi alla leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la pace. Trump non ha escluso l’impiego di truppe sul terreno. Non è una cosa che temiamo, ha detto. Poi ha minacciato un attacco su larga scala in caso di intromissioni. Le maggiori Compagnie petrolifere americano hai annunciato Trump si istalleranno in Venezuela e spenderanno miliardi di dollari per riparare infrastrutture per l’estrazione del greggio danneggiate e fatiscienti. A Caracas, intanto, ha parlato la vice presidente Rofriguez definendo illeggttimo il rapimento di Mduro e della first lady. Chiediamo al popolo, ha aggiunto, di rimanere unito affinche resti un corpo unico in difesa della sovranità del Paese.