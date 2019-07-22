Governo, è ancora scontro sull'autonomia

Redazione Web

22 luglio 2019, ore 21:00

Si aspetta un nuovo summit per sbloccare la trattativa, e anche gli industriali intervengono, chiedendo solidarietà ed equità

In attesa del vertice tra Conte, Salvini e Di Maio che dovrebbe chiarire le posizioni nell’esecutivo, continua il pressing delle Regioni del Nord per l'Autonomia. Così il governatore del Veneto Zaia: “'Noi abbiamo fatto un progetto serio, validato a livello scientifico: non vogliamo la secessione dei ricchi, non possiamo accettare che si dica che vogliamo creare un Paese di serie A e di serie B, vogliamo solo l'efficienza, la responsabilità e la modernità di questo Paese'. In una nota Confindustria chiede solidarietà ed equità: “L'autonomia differenziata può portare efficienza e competitività, nel rispetto dell'unità nazionale e assicurando allo Stato la regia su materie fondamentali per l'economia nazionale', come energia e infrastrutture. Dovranno esserci efficienza e solidarietà, con la conferma dei meccanismi di perequazione tra le diverse aree del Paese; ed equità, con un meccanismo di premialità per i territori che faranno risparmi e responsabilizzazione per chi eccede nella spesa”. Dal canto suo il presidente della Camera Fico avverte che 'qualsiasi intesa passerà in Parlamento'. Intano mentre il Pd torna a dividersi su un eventuale accordo con i grillini, questi sono giorni cruciali per la maggioranza gialloverde. Soprattutto mercoledì quando Conte interverrà al Senato sul cosiddetto  Russia-gate.


