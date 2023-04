Governo, Giorgia Meloni: “L’Italia sostiene l’Ucraina e sarà protagonista della ricostruzione post-bellica”

"L'Italia continuerà a fare la sua parte a 360 gradi" per sostenere l'Ucraina "dal punto di vista politico, militare, umanitario" e si candida anche a diventare "protagonista" della ricostruzione. Questo il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha chiuso la Conferenza sulla ricostruzione organizzata al Palazzo dei Congressi di Roma. A margine dei lavori, a cui ha preso parte in collegamento anche Volodymyr Zelensky, Meloni ha incontrato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, che ha ringraziato l'Italia per il sostegno offerto in questi mesi. Un sostegno che non verrà meno, sul piano politico, militare, finanziario ma anche diplomatico: "Crediamo nella possibilità di una soluzione diplomatica a patto che non si pensi che la soluzione del conflitto possa essere la resa di un Paese aggredito".





La pace

Infatti, per la presidente del Consiglio, "alla pace si potrà arrivare solo quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili" e partendo dal "presupposto che l'integrità della nazione non è in discussione". Del resto, per lei, "l'Italia non avrebbe potuto fare altra scelta che essere al fianco del popolo ucraino, non solo perché era giusto farlo ma anche perché quello che accade oggi in Ucraina ci riguarda tutti. Il popolo ucraino sta combattendo anche per noi, allontana un possibile conflitto più vicino a casa nostra". In sostanza, l'Ucraina è la prima linea di difesa dell'Europa e nel sistema continentale dovrà essere quindi sempre più integrata. "E’ un avamposto della sicurezza del continente - ha detto la premier - e credo che il modo più intelligente per ringraziare l'Ucraina per quello che sta facendo sia accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee, possibilità che l'Italia ha sempre sostenuto. Peraltro voglio sottolineare gli sforzi enormi che Kiev ha fatto per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla Commissione. Penso sia fondamentale riconoscere quello sforzo accelerando e avviando in tempi rapidi i negoziati di adesione all'Ue". In attesa della fine del conflitto e di un futuro di "libertà e pace", è però necessario andare "oltre", sottolinea Meloni citando Antoine de Saint-Exupéry. Un andare oltre che parte, fin da subito, con la ricostruzione.





Il compito

"E' nostro compito aiutare l'Ucraina a scrivere un nuovo capitolo della sua storia e l'Italia ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista, per la determinazione, la credibilità con cui abbiamo fatto le nostre scelte e non abbiamo mai tentennato ma anche perché nel 2024 sarà presidente di turno del G7, è stata protagonista in tutte le grandi scelte fatte in questi anni", dice, candidando il nostro Paese a ospitare nel 2025 la Ukraine recovery conference. Certo la ricostruzione è una sfida, ma il messaggio che manda agli imprenditori riuniti in platea è di non avere timori. "Alle imprese - scandisce - dico di non aver paura di investire, di costruire e ricostruire in Ucraina, di saper guardare oltre i difficili mesi che stiamo attraversando. Non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina e sulla sua integrazione europea. Perché noi sosterremo con forza il diritto degli ucraini a essere parte della famiglia europea".



Il 'miracolo'

L'Italia che ha costruito il "miracolo economico" dopo la Seconda guerra mondiale, per la presidente del Consiglio, può costruire anche il "miracolo economico dell'Ucraina". E per farlo serve l'"impegno responsabile" di tutti, anche dei privati. Un primo passo è la disponibilità di Sace (società di assicurazioni per le imprese controllata dal Mef) a riprendere l'attività in Ucraina, sospesa all'inizio del conflitto, con uno stanziamento di un miliardo. "Mettiamo a disposizione il meglio dell'Italia - ha garantito il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani -. Il saper fare di 4 milioni di piccole e medie imprese che sono il tessuto connettivo della seconda manifattura d'Europa, a dimostrazione che l'Italia sa essere solidale e sostenere chi è a noi vicino".