Governo, iniziato tavolo finale sul programma

Redazione Web

04 settembre 2019, ore 10:30

Ultimi nodi da scogliere, poi Giuseppe Conte si recherà dal Presidente Mattarella

È stata una notte di lavoro per Giuseppe Conte, che oggi si recherà da Mattarella per presentare la sua squadra. È iniziata alle 9.00 a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di governo. Il PD è rappresentato al tavolo da Graziano Delrio e Dario Stefano; il M5S da Francesco D'Uva e Francesco Patuanelli; per Leu ci sono Loredana De Petris e Federico Fornaro. Il primo nodo da sciogliere resta quello del sottosegretario alla presidenza al Consiglio. Conte è determinato ad indicare un uomo di sua stretta fiducia (Roberto Chieppa, tra i profili in pole) ma sarebbe in corso un braccio di ferro con il M5S, che vorrebbe un proprio uomo a Palazzo Chigi. Possibile, dunque, uno fra Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora. Al Ministero dell'economia e delle finanze, invece, salgono le quotazioni dell'unico politico del Partito Democratico rimasto in lizza, l'eurodeputato Roberto Gualtieri, presidente della commissione Bilancio a Strasburgo. Per quanto riguarda i due capi delegazione, il loro futuro ha dei contorni più definiti: per Luigi Di Maio si prospetta il ministero degli Esteri, mentre Dario Franceschini dovrebbe andare alla Difesa o alla Cultura. Nel frattempo la nascita del nuovo governo Pd-M5S diffonde fiducia sui mercati. Lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 150 punti base, rispetto ai 158 della chiusura di ieri.​

