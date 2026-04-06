Governo, Meloni fa gli auguri e Suor Monia ringrazia: prima le polemiche, poi prevale lo spirito pasquale

"Grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese". Suor Anna Monia Alfieri ha firmato il primo commento al post social di auguri pasquali della premier Giorgia Meloni, ringraziando la presidente del Consiglio che aveva pubblicato su X uno scatto in cui, assieme alla figlia Ginevra, è in compagnia di un Lama, appena dietro a uno steccato.

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La suora, da tempo al centro del dibattito pubblico anche in televisione, in particolare come esperta dei temi educativi, ha ricambiato per prima: "Auguri di cuore presidente. Che gioia vederla con la sua bimba" e poi appunto scrive "grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese". Un post che ha incassato molte risposte nel giro di pochi minuti. Il primo certamente non in linea: "Proprio lei -dice con riferimento a Meloni una utente - non fa nessun sacrificio, i sacrifici li facciamo noi italiani che non riusciamo ad arrivare alla fine del mese".

La controreplica

Controreplica di Suor Monia: "Tutti coloro che servono il Paese fanno sacrifici. Lei, io, le opposizioni, la donna e l'uomo che ci leggono, la presidente del Consiglio. Lei come fa a giudicare chi li fa o meno? Se imparassimo a usare il metro che usiamo per noi anche per gli altri le nostre valutazioni sarebbero più oneste. Proviamo a lanciare ponti. Non aiuta nessuno un giudizio senza appello", dice con spirito cristiano la religiosa. Ma non basta, però. Paolo, assieme ad altri insiste. "Ah già, tu come gli altri quattro decerebrati rimasti a darle retta...", dice rivolto proprio a suor Monia. Lei incassa, limitandosi a dire che quanto scritto potrebbe valere una querela.

Il corpo a corpo

Il duello continua, c'è chi cita Delmastro, chi la strage di Bologna, chi replica chiamando in causa i Propal e Ilaria Salis. Poi, in tanti tornano a parlare di Pasqua, facendo gli auguri a Meloni e alla stessa suor Monia. In poche ore, sono 15mila i commenti pubblicati, con lo spirito della Pasqua e gli auguri che alla fine sommergono le polemiche dei primi post. Facendo tornare il sereno.



