Governo, Salvini fa il premier e chiude in breve il caso Rixi

Il vice-ministro leghista condannato a 3 anni e 5 mesi per falso si dimette 'nelle mani' del leader del Carroccio, che accetta 'per tutelare il governo'

Il protagonista assoluto di giornata sembra Matteo Salvini, il quale, in formato premier, chiude in breve il caso-Rixi e attacca sul fisco. Il vice-ministro leghista condannato a Genova a 3 anni e 5 mesi per falso e peculato per le 'Spese pazze' della Liguria, si dimette 'nelle mani' del leader del Carroccio, che accetta 'per tutelare il governo'. Ed evita così un altro caso Siri. Intanto, con una folta delegazione leghista, sempre Salvini ha visto al Tesoro il ministro dell’Economia Giovanni Tria, per preparare la risposta a Bruxelles sul debito, e specie per rilanciare la flat tax. E in particolare indica le misure da adottare subito: proroga della pace fiscale con un 'condono' al 20% per 'alcune decine di miliardi'; la Tav con nuovi fondi Ue; appunto la flat tax gia' dal prossimo Consiglio dei Ministri; sospensione per due anni del codice degli appalti. “A settembre il voto anticipato?”, gli viene chiesto, 'No, si fa la manovra', risponde Salvini. Ma è tensione Lega-M5s anche su un eventuale rimpasto. I ministri Toninelli, Costa e Trenta devono lasciare? 'Noi rispettiamo tutti, chiediamo che Salvini faccia lo stesso verso i ministri M5s. Basta attacchi, vogliamo lavorare', la replica dei 5Stelle.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti