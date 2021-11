Governo, sì al super green pass dal 6 dicembre, il certificato verde occorre anche su bus e metro

Il Consiglio dei Ministri come da previsioni ha approvato il decreto legge sul super-green pass. Un via libera unanime dopo i dubbi e le perplessità dei ministri leghisti, che avevano evocato anche la diserzione dalla riunione del governo.











I punti

Questi i punti principali del provvedimento:

- Introdotto dal 6/12 il green pass "rafforzato": si ottiene

solo con vaccinazione o guarigione;

- la validità del green pass "rafforzato" scende da 12 a 9

mesi;

- dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie

per le zone colorate;

- il green pass "base" sarà obbligatorio dal 6/12 anche per:

alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto

ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;

- l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al

chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito

in zona bianca e gialla solo ai possessori di "green pass

rafforzato";

- ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi

non possiede il "green pass rafforzato";

- vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo

sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari,

forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12;

- richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15/12;

- rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni

dall'entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato

provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo

piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia,

relazionando periodicamente.







Le mascherine

Il decreto non cambia il regime di adozione delle mascherine.

- La mascherina resta non obbligatoria all'aperto in zona bianca

e obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e

rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e

indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.

- Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.









Draghi

“La situazione italiana è sotto controllo – ha esordito il premier –. È probabilmente una delle migliori in Europa grazie alla campagna vaccinale, che è stata un successo notevole. E di questo ringrazio gli italiani, compresi quelli che si stanno sottoponendo in questi giorni alla terza dose. Occorre però chiedersi quali sono gli eventuali rischi: fuori dall'Italia, anche ai confini, la situazione è molto grave, mentre la nostra è in lieve ma costante peggioramento. Inoltre non siamo ancora nella pienezza dell'inverno e la copertura vaccinale dei primi cicli comincia ad affievolirsi”.

Da qui l'obiettivo del nuovo decreto: «Vogliamo prevenire per preservare – ha spiegato Draghi –, per conservare. Vogliamo essere molto prudenti. Da un lato per evitare i rischi, dall'altro per conservare la normalità che ci siamo conquistati durante quest'anno e restare aperti. È con tale spirito che abbiamo adottato questi provvedimenti».

Il titolare di Palazzo Chigi ha poi ripreso la parola dopo gli interventi del ministro della Salute Speranza e della ministra degli Affari Regionali Gelmini, rispondendo alle domande dei giornalisti: “L'approvazione delle nuove misure è stata unanime ed è importante che il governo si dimostri compatto di fronte a un fenomeno tanto importante dal punto di vista sociale. Ciò detto, non bisogna sottovalutare né criminalizzare la diversità di vedute: bisogna proseguire sulla strada insieme, cercando di convincere gli altri. Ma ve lo ricordare il Natale scorso? Se questa iniziativa avrà successo e l'economia continuerà a funzionare bene, questo sarà il miglior modo per far riconciliare tra loro le persone”.