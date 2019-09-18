Governo, subito i franchi tiratori nella maggioranza

18 settembre 2019, ore 17:43
Montecitorio con voto segreto nega gli arresti per Sozzani (Fi), i 5S protestano. Intanto fra Conte e sindacati buona la prima
Parlamento europeo; confermata l’immunità parlamentare, Ilaria Salis (Avs) si salva per un solo voto
Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini va all’attacco dei ‘traditori’: “Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora dal processo. Vergogna!".
Quirinale, il pasticcio di San Francesco e il Capo dello Stato Mattarella avverte: "Le leggi siano chiare"
Lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere: "I testi legislativi presentino contenuti inequivoci". Nei dieci anni e mezzo di mandato un solo rinvio al Parlamento, senza apporre la sua firma al provvedimento, ma diversi i rilievi
Manovra, da Bankitalia a Istat: “Avvantaggia i ricchi”. Ma Giorgetti: “Il taglio dell’Irpef tutela i redditi medi”
Le critiche in audizione in Parlamento: rinnovi contrattuali agevolati per pochi settori, sull’Isee benefici modesti e non per i più poveri, rischio di aumento del ‘nero’ per le tasse più elevate sugli affitti brevi. Il ministro dell’Economia fa muro