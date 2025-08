Governo, tre i fronti: autonomia, migranti e flat tax

Proseguono le tensioni nella maggioranza giallo-verde, giovedì convocato un nuovo vertice a Palazzo Chigi

Ancora una fumata nera nel summit sull'autonomia rafforzata a Palazzo Chigi. A quanto si è appreso, non c'è dunque il placet alla stesura dei testi per il passaggio in Parlamento, per cui nuovo rinvio dopo quello della settimana scorsa, questa volta a giovedì prossimo. Il nodo da sciogliere sarebbe sempre quello delle risorse da destinare alle Regioni, che chiedono la competenza esclusiva su servizi precedentemente gestiti in regime concorrente tra Stato ed Enti locali. La riunione è stata aggiornata a un nuovo incontro, giovedì mattina, quando sarà presente pure il titolare dell'Economia Giovanni Tria, oggi impegnato all'estero, esattamente all'Eurogruppo, dove ha rispolverato l'idea di finanziare la Flat Tax alzando le imposte indirette, ovvero l’Iva. E sulla manovra ha dichiarato che si "deciderà a ottobre". Ma il leader della Lega Matteo Salvini vuole accelerare, il 15 luglio vede i sindacati, e intanto litiga con il movimento Cinque Stelle sulla questione-migranti, specie con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che si era lamentata di essere stata inascoltata sulle organizzazioni non governative. Secca la replica del vicepremier del Carroccio”: “Per ma parlano i numeri, e gli sbarchi diminuiti, qualcuno è un po’ nervosetto”.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti