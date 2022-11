Governo verso il quarto decreto bollette, Nomisma, a ottobre +5% sul prezzo del gas

Il governo lavora ai prossimi passi anzitutto per continuare a contrastare il caro bollette. Per prolungare degli interventi in scadenza a novembre, Palazzo Chigi studia un quarto decreto per aiutare famiglie e imprese. Ieri, intanto, l'esecutivo ha varato un unico decreto legge che riunisce i provvedimenti su giustizia, ergastolo ostativo, covid e rave party. Stop da oggi all'obbligo vaccinale per medici e sanitari. mentre resta quello di mascherina in ospedali e RSA. Domani presteranno giuramento gli otto viceministri e trentuno sottosegretari nominati da Palazzo Chigi.





Il nuovo decreto

Sarebbero sul tavolo tra i quattro e i cinque miliardi di euro, in parte presi anche dall'extra-gettito lasciato in eredità ancora dall'esecutivo Draghi grazie alle maggiori entrate IVA. Obiettivo, ancora una volta, è scongiurare gli aumenti in bolletta per famiglie e imprese. La misura arriva dopo i tre decreti aiuti del governo Draghi, che avevano stanziato in totale la cifra record di 61,2 miliardi di euro.





Verso la manvora

Non solo: venerdì potrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei ministri per discutere della nota di aggiornamento dal documento di economia e finanza. I tempi infatti sono stretti per lavorare alla legge di bilancio, che a stretto giro dovrà essere portata in Parlamento. In questo senso ieri c’è stato un incontro proprio a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio e i ministri Giorgetti, Salvini, Tajani e Fitto.