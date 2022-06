“Graffiti", la serie in podcast originale di RTL 102.5, presenta "It's only rock'n'roll (But I liket it)", il sesto episodio dedicato ai Rolling Stones e prodotto da Radiofreccia

Su RTL 102.5 PLAY è disponibile “It's only rock'n'roll (but I like it)”, il nuovo episodio della serie in podcast originale “Graffiti”, che celebra i grandi artisti italiani e stranieri.





Eddi Berni e La Cat raccontano la doppia vita di Keith Richards e di Margaret Trudeau. Il primo diviso tra il successo da rock star e la dipendenza da sostanze stupefacenti, la seconda tra il ruolo di First Lady del Canada e un insopprimibile spirito hippie. A fare da sfondo a questo incrocio di destini, i due concerti segreti dei Rolling Stones a "El Mocambo", un piccolo locale di Toronto da trecento posti, del 1977. Live entrati poi nella storia.





