Gran Bretagna, i medici impongono riposo alla Regina Elisabetta, non andrà in Irlanda

Timori per la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i suoi medici l'hanno invitata a "stare a riposo per qualche giorno". Lo annuncia un comunicato di Buckingham Palace citato dai media britannici. "La regina ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. E' di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l'Irlanda del Nord", si legge in una nota. Il riposo imposto alla 95enne Elisabetta II si tratterebbe di una precauzione dei suoi medici. Pur godendo di ottima salute, infatti, la regina ha pur sempre una età che in certi casi la obbliga a rallentare la sua sempre molto intensa agenda di appuntamenti pubblici. Per i media britannici non sorprende che le abbiano detto di riposarsi perché le ultime due settimane sono state per lei molto impegnative.





Le immagini dei giorni scorsi con il bastone

Nei giorni scorsi, per la Regina Elisabetta, la prima volta a un evento ufficiale con un bastone per camminare. La sovrana, 95 anni, si è presentata impeccabile alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion nell'abbazia di Westminster a Londra con un elegante cappotto blu e cappellino coordinato, ma non è passato inosservato il bastone al quale si appoggiava. Solo nel 2004 era accaduto di vedere Elisabetta aiutata da un bastone per deambulare, ma in quella occasione aveva subito un intervento al ginocchio. Buckingham Palace non ha rilasciato commenti, ma Il Daily Mail, citando fonti interne al palazzo, scrive come la sovrana abbia usato il bastone "solo per comodità", senza alcun motivo medico. Tuttavia, l'Evening Standard ha sottolineato come 'Lilibeth' (questo il suo soprannome in famiglia) non sia entrata nell’abbazia dalla solita Great West Door il cui pavimento presenta ciottoli irregolari, ma da un altro ingresso, la Poet’s Yard, che offre anche un percorso più breve per raggiungere il suo scranno.