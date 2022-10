Gran Bretagna, in pole position per la successione a Liz Truss c'è Rishi Sunak. Sfuma l'ipotesi Johnson

In Gran Bretagna la corsa alla successione a Liz Truss è aperta. I Tory sono alla ricerca di un nuovo leader e del prossimo premier. In pole position c’è l’ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, che in queste ore ha formalizzato la sua discesa in campo, spianata dal ritiro di Boris Johnson.

UN PROFILO INEDITO

Di origini indiane, 42 anni, Rishi Sunak si è impegnato ieri, in un messaggio, ad attuare il manifesto elettorale Tory del 2019 e a rimettere in sesto un'economia che sta affrontando uno dei suoi momenti più difficili. Un obiettivo da raggiungere lavorando all'insegna "" ha dichiarato Sunak, utilizzando parole che sono suonate una volontà di discontinuità, e quindi di critica, rispetto ai predecessori. Sostenitore della Brexit, il suo profilo sarebbe gradito ai mercati. Già Cancelliere dello Scacchiere - il tradizionale nome del Ministro delle Finanze - e un passato alla Goldman Sachs, Rishi Sunak si candida a diventare, al netto di colpi di scena, il terzo leader britannico in tre mesi. Una figura inedita la sua, giovane, di origini indiane e ricchissimo. Sua moglie infatti, Akshata Murty, è figlia del miliardario indiano Narayana Murthy, fondatore del colosso informatico Infosys.

BOJO SI RITIRA

Una candidatura che trova la strada spianata nel ritiro annunciato ieri da Boris Johnson. Pur avendo ricevuto più di 100infatti, ha fatto capire l’ex premier, non sarebbe in grado di riunire le divisioni interne al partito. Un quorum, quello delle cento manifestazioni di sostegno, richiesto dagli organi del partito per essere ammessi alla corsa alla Presidenza e che quindi avrebbero consentito a Bojo di puntare al ballottaggio con Sunak, che dalla sua ne avrebbe circa duecento. Ma "ha proseguito Johnson nel messaggio di rinuncia. A pesare ancora anche gli scandali che lo hanno travolto, primo tra tutti il cosiddetto Partygate. Sfuma così ufficialmente l’ipotesi di un suo ritorno a Downing Street.