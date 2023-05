Grande festa per lo scudetto del Napoli, sempre in città un agguato di camorra nella notte

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Ieri il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a conquistare il terzo scudetto della sua storia, vincendolo aritmeticamente con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Grande festa in tutta Italia, a partire dallo stadio Dacia Arena di Udine, dove i tifosi azzurri sono scesi in campo immediatamente dopo il fischio finale dell’arbitro, andando ad abbracciare calciatori e dirigenti poco prima che questi venissero scortati negli spogliatoi. Al Maradona di Napoli il presidente della squadra azzurra, Aurelio De Laurentis, ha tenuto un discorso subito dopo la fine della partita, ringraziando tutti i tifosi in giro per il mondo della squadra azzurra ed esultando insieme a loro sulle note dell’inno del Napoli.





Omicidio a Napoli

A margine dei festeggiamenti si è consumato un caso di cronaca nera all’interno della città partenopea. Vincenzo Costanzo, un ragazzo napoletano di 26anni, è rimasto ucciso in una sparatoria in Piazza Volturno, nei pressi di piazza Carlo III. Il giovane era stato portato in ospedale tempestivamente ma, nonostante il tentativo dei medici di rianimarlo, non c’è stato niente da fare. La sparatoria ha coinvolto anche altre tre persone che si trovavano nei paraggi, tra cui la fidanzata del giovane, senza gravi conseguenze. In seguito alla morte del ragazzo, i familiari di quest’ultimo, hanno deciso di danneggiare l’ospedale di Cardarelli nel quale era stato ricoverato. Nonostante la concomitanza con la vittoria del titolo, sembra che l’episodio possa essere “slegato del tutto dai festeggiamenti”, come dichiarato dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. La vittima era, infatti, imparentata con la famiglia D’Amico, da anni in lotta per il controllo del quartiere Ponticelli di Napoli e non è escluso che possa essersi trattato di un agguato premeditato, sfruttando la confusione di ieri sera.