Grande sorpresa al Radio Zeta Future hits live 2022: sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ci sarà anche Fedez

L’annuncio, a sorpresa, dell’arrivo di Fedez al Radio Zeta Future Hits Live 2022 arriva nel corso della conferenza stampa di oggi. Così il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci: “Ci sarà anche Fedez, che si metterà in treno e arriverà qui in tempo per stasera. Sono molto emozionato perché si tratta di un grande attestato di stima”.





Fedez canterà la sua nuova hit estiva, che s’intitola "La Dolce Vita", con Tananai e Mara Sattei.





Proprio Fedez, il 3 giugno, in radiovisione su RTL 102.5 durante "The Flight" ha aperto le vendite per l'altro grande evento dell'estate, il Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5, che si terrà il 31 agosto all'Arena di Verona.