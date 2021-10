Green pass, scatta l'obbligo per i lavoratori pubblici e privati: "Dal 15 ottobre rischio caos per le aziende"

La settimana che si apre sarà quella in cui il green pass diventerà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato. Le Regioni hanno paventato il rischio caos in vista di venerdì 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l’obbligo. Alcuni governatori hanno avanzato le loro proposte: riorganizzare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l'esecuzione dei tamponi, allungando ulteriormente i tempi di validità (attualmente 48 ore con test rapido e 72 con molecolare) e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi anche autonomamente per l'esecuzione dei test, oltre al supporto delle farmacie. Mercoledì il tema potrebbe essere sul tavolo della Conferenza delle Regioni.





Il leader della Lega Salvini chiede di allungare a 72 ore la durata del Green Pass

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto di allungare la durata minima del Green Pass da 48 a 72 ore. “Un provvedimento possibile, anzi doveroso”, ha detto. Intanto sono alla firma del presidente del Consiglio, Mario Draghi, le linee guida per il controllo e la verifica del green pass nella Pubblica amministrazione, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde.





Le indicazioni per i dipendenti della PA



L'indirizzo della Funzione pubblica, viene reso noto, prevede una serie di indicazioni che dovranno essere osservate dai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche.

1) Dal 15 ottobre l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass è condizione per l'accesso al luogo di lavoro e per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

2) oltre al personale dipendente qualunque altro soggetto che intenda accedere a un ufficio pubblico - eccetto gli utenti - dovrà essere munito di "green pass" (visitatori, autorità politiche, lavoratori di soggetti terzi che svolgano attività a favore della Pa, come addetti alla manutenzione, ecc.);

3) Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal ministero della salute;

4) Il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione in capo a chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena;

5) Non sono consentite deroghe. Ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code all'ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy. L'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici. Saranno rese disponibili in tempo utile specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass da parte delle amministrazioni. Sarà consentito, in caso di malfunzionamento di tali soluzioni, l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19", disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili.