Greenpeace Italia, Governo non faccia solo promesse

Redazione Web

22 settembre 2019, ore 09:00

L'ONG si rivolge in particolare al premier Conte, che lunedì sarà all'ONU per un vertice sul clima

L'associazione Greenpeace Italia si è rivolta al premier italiano Giuseppe Conte per chiedergli "di non limitarsi ad annunci e promesse, ma di agire urgentemente per contrastare l'emergenza climatica". A dichiararlo è Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia. Il presidente del Consiglio lunedì sarà a New York per prendere parte al Summit delle Nazioni Unite sul clima insieme ai leader mondiali. Obiettivo del vertice, convocato dal Segretario Generale ONU Antonio Guterres, è "di rafforzare gli impegni nazionali in materia di clima e - ricorda la ONG - garantire che i leader presentino piani d'azione concreti, e non solo discorsi". Greenpeace Italia, in particolare, chiede al Governo italiano di intervenire su numerose questioni tra cui l'azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2040, un piano energetico basato al cento per cento su fonti rinnovabili ed efficienza energetica, uno stop dal 2028 alla vendita di auto con motore a combustione interna e l'abolizione dei sussidi agli allevamenti intensivi. "Non è più il momento di tergiversare, ma occorre intervenire subito, abbandonando le politiche che ci hanno portato alla situazione attuale, per mettere finalmente in pratica provvedimenti incisivi contro i cambiamenti climatici" conclude il direttore Onufrio.

