Greta Thunberg a Torino, difendiamo il Pianeta, non abbiamo opzioni

La giovane attivista svedese ha parlato al presidio di Fridays For Future, in piazza Castello: "Dopo andrò verso casa, farò un po' di vacanza"

Greta Thunberg è arrivata a Torino, dove ha partecipato al presidio dei giovani di Fridays For Future. La 16enne svedese, personaggio dell'anno per il Time, si è presentata con la cerata gialla e il cappellino grigio di lana con cui è immortalata nell'immagine della copertina del libro 'La nostra casa è in fiamme'. Dopo aver visitato il centro città, la giovane è entrata al Teatro Regio, dove era presente anche la sindaca Chiara Appendino. Sul retro del teatro era parcheggiata una Tesla con targa spagnola, probabilmente l'auto elettrica con cui è arrivata a Torino. "E' una città stupenda, sono molto felice di essere qui, anche se non ho avuto molto tempo per visitarla". Così ha esordito Greta Thunberg al presidio di Fridays For Future, in piazza Castello, tra numerosi giornalisti e fotografi presenti. "Dopo Torino andrò verso casa, con qualche tappa lungo il percorso. Farò un po' di vacanza, perché non puoi andare avanti senza riposare. Ma non mi servirà molto tempo per essere di nuovo pronta e riposata". "Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a difendere il Pianeta. Non ci sono opzioni", ha concluso Greta Thunberg dal palco del presidio di Fridays For Future.

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