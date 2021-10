Gualtieri, una bellissima vittoria, bella, larga, unitaria. E' un impegno che fa tremare le vene ai polsi ma io sono molto fiducioso

Fra bandiere e applausi, in piazza Santi Apostoli sono scattati i festeggiamenti per la vittoria di Roberto Gualtieri, nuovo sindaco di Roma. Erano anni che non si vedeva così questo luogo simbolo delle vittorie del centrosinistra, che si trova in pieno centro. Un bagno di folla festante ha accolto in un unico abbraccio Gualtieri che, affiancato dal segretario del Pd Letta e dal governatore del Lazio Zingaretti, ha detto “E’ una bellissima vittoria, bella, larga, unitaria. E con questo spirito ci metteremo a lavorare per i romani". Il tempo della campagna elettorale è finito, ma dal palco di Santi Apostoli il nuovo sindaco della Capitale è tornato sugli impegni presi “Il rilancio sociale ed economico della città, la rinascita di Roma sarà il nostro assillo”. E ancora "E' un impegno che fa tremare le vene ai polsi ma io sono molto fiducioso". Gualtieri ha anche parlato dell'impegno di "ripulire questa città” e poi ha concluso "Io non sarò mai solo e vi chiedo di non lasciarmi solo".

GUALTIERI, VITTORIA LARGA, ANCHE IN TUTTI MUNICIPI ROMA

"Abbiamo vinto, è stata una bellissima vittoria, larga e bella. Con questo spirito ci metteremo a lavorare per Roma". Lo ha detto Roberto Gualtieri in piazza Santi Apostoli. "Abbiamo vinto tutti i Municipi dove siamo andati al ballottaggio" ha aggiunto.

GUALTIERI, CON UNITA' CENTROSINISTRA SI VINCE, ANCHE SFIDA NAZIONALE

Il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza dell’unità della coalizione, anche larga secondo la strada indicata dal segretario Letta “Unire il centrosinistra è possibile, si vince a Roma e si può vincere anche quando ci sarà la sfida nazionale perché il paese non deve tornare in mano alla destra''. Per la vittoria di Roberto Gualtieri nel ballottaggio per il sindaco di Roma è stato molto d'aiuto l'endorsement del leader del M5S, Giuseppe Conte. Ne è certo il segretario dem Enrico Letta "Sono molto convinto che Conte con grande intelligenza politica abbia gestito bene una fase non semplice per lui da quando ha deciso di prendere in mano il M5S - ha detto durante la festa per Gualtieri -, sta gestendo bene questa fase complicata".

MICHETTI CHIAMA GUALTIERI, COMPLIMENTI PER LA VITTORIA, MIGLIORI AUGURI BUON LAVORO

Il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti ha chiamato il neo sindaco Roberto Gualtieri al quale ha fatto i complimenti per la vittoria e ha trasmesso i migliori auguri di buon lavoro "per un incarico prestigioso e che si preannuncia comunque molto difficile" ha fatto sapere lo staff di Michetti.