Guerra in Ucraina, si intensifica la controffesiva di Kiev

La situazione è tesa in tutte le zone del fronte riferisce il ministero della difesa ucraino, sottolineando che i russi non riescono a raggiungere i loro obiettivi. Mosca ha reso noto di aver respinto nelle ultime ore 4 attacchi a Donetsk e altri due a sud nella provincia di Zaporizhzhia, dove per il secondo giorno consecutivo unità corazzate ucraine si sono lanciate contro le linee difensive nemiche. Proseguono i bombardamenti nella regione da parte dei russi, colpito un ospedale. Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica intende inviare una delegazione, guidata dal direttore generale Rafael Grossi, ad ispezionare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, per valutare la situazione dopo il crollo della diga di Kakhovka. Putin, questa mattina, ha dichiarato che dopo il 7 luglio inizerierà il dispigemaneto di armi nucleari di Mosca in Bielorussia, in occasione di un incontro a Sochi con l'omologo bielorusso Lukashenko. ''Quindi tutto è secondo i piani, tutto è stabile'', ha sottolineato il presidente russo, in merito allo schieramento di missili nucleari terrestri a corto raggio russi sul territorio bielorusso. Intanto Pechino ha fatto sapere che la Cina punta a una maggiore collaborazione militare con il Cremlino mentre gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori aiuti militari a Kiev.





Zelensky, città senza acqua dopo il crollo della diga

"In oltre 40 insediamenti la vita è stata distrutta e per centinaia di migliaia di persone in molte cittadine e villaggi l'accesso all'acqua potabile è fortemente ostacolato". Così il presidente ucraino Zelensky, in merito al disastro provocato dalla rottura della diga di Nova Kakhovka. "Stiamo lavorando a tutti i livelli dello stato e delle autorità locali per soccorrere più gente possibile dalle aree alluvionate. L'evacuazione continua. Ovunque possiamo sistemare le persone fuori dalle zone allagate, lo facciamo. Il Servizio statale per le emergenze, la polizia e i militari stanno facendo un grande lavoro", ha dichiarato oggi il leader di Kiev. "Credetemi, le conseguenze per il nostro Paese saranno terribili, ma per i russi saranno semplicemente catastrofiche", ha aggiunto il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov.