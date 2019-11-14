Gran Bretagna, Harry e Meghan di nuovo nella bufera

14 novembre 2019, ore 22:00

La coppia è stata criticata dai tabloid perchè probabilmente trascorrerà il Natale negli Stati Uniti con la madre di Meghan

I tabloid della destra populista britannica tornano all'attacco di Harry e Meghan. Stavolta a suscitare maretta è la decisione attribuita ai duchi di Sussex di disertare la tradizionale celebrazione del prossimo Natale col resto della famiglia reale a Sandringham, nella residenza di campagna della regina nel Norfolk, per trascorrere la festività con la mamma afroamericana dell'ex attrice, Doria Ragland. Una scelta presa di mira in prima pagina dal Sun e dal Mail, che peraltro con i Sussex hanno il dente avvelenato essendone stati querelati di recente per violazione della privacy. Ma giustificata da un altro tabloid, il Daily Express, secondo il quale la 93enne Elisabetta II non solo non si sarebbe offesa, ma avrebbe dato il suo placet alla coppia a passare il Natale con la consuocera: quasi a volerne favorire la tranquillità, dopo la recente intervista in cui i due hanno denunciato le pressioni e l'atteggiamento ostile della stampa popolare nei loro confronti e nella quale Harry ha pure parlato di "strade diverse" fra lui e il fratello maggiore William in questa fase della loro vita. Al momento Buckingham Palace non ha comunque confermato ufficialmente nulla sui piani natalizi di famiglia. E gli stessi media scrivono di non sapere ancora per certo se Harry e Meghan voleranno negli Usa per il periodo festivo, come viene ritenuto probabile, o inviteranno Doria nel Regno. Intanto i duchi hanno pubblicato stamane una delle rare foto ufficiali del piccolo Archie, per onorare il padre di Harry (e nonno del bambino), l'erede al trono Carlo, che proprio oggi compie 71 anni.

