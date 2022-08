"Ho il Covid, non ho idea di come possa averlo preso": Al Bano in isolamento

Al Bano positivo al Covid, Loredana Lecciso (la sua compagna da circa 20 anni) ed il resto della famiglia al momento negativi. Per il Leone di Cellino arriva una notizia inaspettata dopo il tampone delle ultime ore.

"Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus", racconta il cantante all'Adnkronos. "Non ho idea di come possa essermelo preso - continua - sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni".





AL BANO E' ASINTOMATICO

Sempre all'agenzia Adnkronos Al Bano conferma di stare in buoni condizioni di salute."Sono totalmente asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco", conclude.





ANCHE LA LECCISO E' IN ISOLAMENTO, LONTANO DA CARRISI

Al momento la Lecciso è in isolamento, lontano da Carrisi. Entrambi si trovano nelle Tenute alle porte del Salento, quartier generale da sempre di Al Bano che però non ha contatti al momento con la sua compagna. Sia la Lecciso, sia Al Bano hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Questo, senza ombra di dubbio, resta l'unico deterrente per tenere lontano il virus o - in caso di contagio - renderlo poco aggressivo.





LA STORIA TRA LOREDANA E AL BANO, UN'AMORE LUNGO VENT'ANNI

Da circa venti anni Loredana e Al Bano vivono una bellissima storia d'amore, spesso finita sui giornali di cronaca rosa. Ma questa è un'altra storia: Carrisi non ama il gossip ed ha sempre cercato di tenerlo alla larga dalla sua vita. Dalla loro storia sono nati due figli, Jasmine e Bido (Al Bano jr). Entrambi studiano a Milano. Jasmine che è la primogenita, però, si sta facendo conoscere nel mondo della musica seguendo le orme del padre (con il quale ha partecipato lo scorso anno a The voice senior con Antonella Clerici). Bido, invece, pare che voglia fare tutt'altro: niente tv, niente musica.