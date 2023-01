"Ho mandato un video a Milly Carlucci per dimostrare il mio talento come ballerino": cosa svela Marcello Cirillo?

Marcello Cirillo vuole fare a tutti i costi "Ballando con le stelle". L'ex musicista de "I fatti vostri" torna a raccontarsi in radiovisione su RTL 102.5 news. E dice: “Il prossimo anno voglio fare Ballando con le Stelle. Mi candido ufficialmente come ballerino". Cirillo confessa di aver mandato un video a Milly Carlucci per candidarsi alla prossima edizione del fortunato programma di Rai1. Nessun reality in futuro. Cirillo è sicuro di quello che dice. “Al Grande Fratello Vip non c’è spazio per la musica – continua nel corso di ‘Trends&Celebrities’. Lì sono iene e basta. Non lo farei mai”. Neppure un’esperienza in Honduras, all'Isola dei Famosi”, potrebbe fare al suo caso. "Sono troppo magro. Per carità", dice.





IL VIDEO INVIATO ALLA CONDUTTRICE DI BALLANDO CON LE STELLE

"Ho inviato un video a Milly Carlucci per mostrare le mie capacità in pista. Spero che, dopo ‘Il cantante mascherato’, prenda in considerazione la mia candidatura. Se mi avessero preso in questa edizione, avrei perso: erano tutti troppo bravi. Io faccio il musicista e basta, non pretendo altro. Però, davvero, Ballando con le Stelle è l’unico programma fatto addosso per me. Ho il senso del ritmo. Un giorno ce la farò”, svela ancora Cirillo.





LA CARRIERA DI CIRILLO

Prima "Quelli della notte", lo storico programma di Renzo Arbore. Poi I Fatti vostri. Un sodalizio artistico e professionale con la Rai durato più di vent'anni. L'interruzione avviene recentemente e la carriera di Cirillo non si arresta, ma continua all'insegna della musica. Intanto, durante la Pandemia, inaugura un format sui social che funziona molto. Piace al pubblico. Lui, però, continua a sognare il ritorno in tv, che avviene grazie a Pascal Vicedomini. Lo chiama anche La vita in diretta per l'edizione estiva e torna, in grande spolvero, a I fatti vostri come ospite. Lì dove tutto ebbe inizio. "Una grande emozione essere in quello studio in via Teulada, per anni è stata la mia seconda casa e quel programma la mia seconda pelle", racconta ancora in radiovisione su RTL 102.5 News. Ora vuole coronare l'ennesimo sogno della sua vita: approdare a Ballando con le stelle. "Se mi avessero preso in questa edizione avrei perso, erano tutti troppo forti", conclude.