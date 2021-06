I Boomdabash a RTL 102.5 presentano “Don’t worry (Best of 2005-2020)”, la raccolta di inediti e successi del passato

Ospiti nel pomeriggio di RTL 102.5, i Boomdabash hanno presentato la nuova raccolta “Don’t Worry (Best of 2005-2020)”, una collection di brani per ripercorrere i primi 15 anni di carriera.

All’interno della raccolta ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l’intero progetto “Don’t worry”, “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura”.

“Mi hanno consegnato il disco oggi e sono veramente felice di farvelo vedere” ha detto Blazon, in collegamento con Biggie che al contrario non ha ancora ricevuto il fisico: “Faccio questa lamentela pubblica”. Che effetto si prova ad aver prodotto un lavoro su vinile? “È una grande soddisfazione perché noi siamo nati con il vinile – ha spiegato Biggie, ricordando l’origine della band - i Boomdabash all’inizio erano una crew di dj e speaker, facevamo selezione musicale e il vinile era il nostro pane quotidiano. Quindi è anche un modo per ritornare a quelle che sono delle sane abitudini” . Anche per Blazon è stato emozionante: “Proprio oggi l’ho scartato. La bellezza di scartare il vinile, tirar fuori il disco, metterlo sul piatto, mettere la puntina… Mi sono fermato perché sono andato direttamente sulla traccia più vecchiotta del disco, She Smiles, questo brano del 2009 che, posso dire una parolaccia? … Come suona questo disco! Il vinile ha un altro fascino”.

“Don’t worry” è l’ultimo singolo dei Boomdabash, un inno di speranza che si presta a fare da colonna sonora a questo periodo di feste: “Questo best of è sia un regalo per chi ci segue da tanti anni, ma anche per quelli che ci hanno scoperto grazie ai tormentoni. Si può vedere cosa hanno fatto i Boomdabash oltre a Non ti dico no e a Mambo Salentino” ha sottolineato Biggie.