I Colla Zio a RTL 102.5: “La musica ha incollato ancora di più la nostra amicizia”

L’ESORDIO AL FESTIVAL DI SANREMO CON “NON MI VA”

I Colla Zio hanno esordito in gara tra i Big alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove hanno presentato il brano "Non mi va". «Di Sanremo ci è piaciuto tutto, a parte il dormire poco. Erano ritmi difficili per noi, ma alla fine ci siamo abituati. Un’immagina che ci è rimasta impressa è il cuoco che era in casa con noi, alle 4:00 di notte ha preparato questo piatto flambé in una padella grossa come il tavolo di RTL 102.5, le fiamme sono arrivate al soffitto», raccontano i Colla Zio.

"Non mi va", il brano in gara, è un funk contemporaneo, colorato e fresco, un mix tra barre rappate e canto armonizzato. È stata scritta e prodotta dai Colla Zio, insieme a Giorgio Pesenti (okgiorgio) alla produzione e adattata per l’orchestra dal Maestro Carmelo Patti. «‘Non mi va’ è una reazione istantanea a ciò che ci fa stare male, poi in realtà questo brano si sviluppa come un inno al vivere, ad aggredire la giornata che ti si presenta davanti. È tutta energia che ti porta in giro. Noi “vogliamo stare male” per poi fare il passo successivo», spiegano.

“ROCKABILLY CARTER”, IL NUOVO ALBUM DEI COLLA ZIO

Il 17 febbraio, i Colla Zio hanno pubblicato “Rockabilly Carter”, il loro disco d’esordio. Scritto e prodotto nel loro habitat naturale, lo studio, il collettivo ha raccolto le influenze e le idee di ciascuno dei membri, per arrivare alla sintesi che meglio racconta la sua ricerca musicale e personale. «Rockabilly Carter è un gigante sincero e onesto, che incarna il nostro spirito. Ha un problema: non riesce a farsi capire, vede questa cosa come un limite e scappa. Poi capisce che è normale e torna. Nel dico c’è tutto il suo viaggio. Noi abbiamo questo problema: a volte non ci si capisce, parliamo con parole strane, il disco ci rappresenta anche in questo senso», spiegano i Colla Zio a RTL 102.5.