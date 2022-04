I droni (kamikaze) Switchblade dagli Usa all’Ucraina. L’arma più all’avanguardia, leggera e silenziosa

Un’arma sofisticata in due modelli, il drone suicida Switchblade 300 e Switchblade 600 potrebbe rivelarsi decisiva nella guerra alla Russia. Nonostante le messe in guardia di Mosca, il Pentagono ha deciso di procedere con una fornitura di nuove armi a Kiev per un valore di 800 milioni di dollari. Oltre a obici d'artiglieria, nuovi tipi di radar, elicotteri Mi-17 e mezzi blindati, le forze ucraine dovrebbero ricevere centinaia di Switchblade 300 e 600 per controbilanciare la superiorità russa quando la resa dei conti sembra sempre più vicina nel Donbass. L’arma è stata usata per la prima volta in Afghanistan dalle forze delle operazioni speciali statunitensi e poi è stata adottata anche da esercito e Marine. Il nuovo drone suicida americano potrebbe far pendere ancor più la bilancia a favore del Paese invaso.

SWITCHBLADE 300

Letale, pesa meno di tre chili, viene portato comodamente nello zaino di un soldato, vola silenziosamente per dieci chilometri grazie al suo motore elettrico, aggancia l'obiettivo con i suoi sensori e poi si abbatte sul nemico esplodendo. Prodotto dall'americana AeroVironment dal 2011, lo Switchblade 300 è lungo 60 centimetri, pesa 2,7 chilogrammi, compreso il tubo di lancio, ed è dotato di ali che estrae quando è già in volo. Le forze americane lo definiscono ufficialmente come un missile anzichè un drone, ma molte delle sue caratteristiche lo avvicinano più a questo secondo tipo di arma. E' dotato di una telecamera a colori e un sistema Gps per identificare e agganciare l'obiettivo. Una volta compiuta questa operazione, piomba sul nemico facendo esplodere un ordigno con una potenza pari a una granata da 40 millimetri, sufficiente per portare la morte tra i soldati e danneggiare veicoli leggeri.