I due cuccioli di panda dello Zoo di Berlino hanno un nome

I due cuccioli di panda dello Zoo di Berlino hanno un nome

I due cuccioli di panda dello Zoo di Berlino hanno un nome

Redazione Web

09 dicembre 2019, ore 17:00

Meng Xiang e Meng Yuan saranno visibili al pubblico solo nel 2020

Così come da tradizione cinese, cento giorni dopo la loro nascita, i due cuccioli di panda hanno un nome. I due gemelli, nati nello zoo di Berlino lo scorso 31 agosto, si chiamano Meng Xiang e Meng Yuan. Rispettivamente la traduzione è "sogno desiderato" e "sogno realizzato". Gli esemplari sono stati presentati oggi alla stampa, ma il pubblico, fanno sapere i responsabili dello zoo, potrà conoscerli solo fra qualche settimana, nell'anno nuovo. I due gemellini, che pesano 6 kg, sono i figli di Meng Meng e Jiao Qing, i due panda arrivati dalla Cina nel 2017, come operazione diplomatica per stringere i rapporti fra i due Paesi. Si tratta dei primi esemplari nati i in Germania.  

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