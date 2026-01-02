I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

Francesco Fredella

02 gennaio 2026, ore 16:11

dati parlano chiaro: dal 2011 al 2024 oltre 630mila giovani hanno deciso di trasferirsi all'estero facendo perdere 16 miliardi di capitale umano

Fuori dall'Italia e non per una vacanza, ma spesso per sempre. I giovani stanno lasciando il nostro Paese. I dati parlano chiaro: dal 2011 al 2024 oltre 630mila giovani hanno deciso di trasferirsi all'estero facendo perdere 16 miliardi di capitale umano. L'allarme, questa volta, viene lanciato dal CNEL. 

Leggendo i dati, si tratti di giovani tra i 18 e i 34 anni che per motivi di studio o opportunità di lavoro hanno preso la decisione, spesso drastica, di dire addio all'Italia. E a volte senza fare più ritorno. 

DOVE SI TRASFERISCONO I GIOVANI?

Sono 10, in totale, le nazioni prese in considerazione al momento del trasferimento: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svizzera e USA, Regno Unito, Germania e Svizzera, Ma da sempre esiste un movimento migratorio interno: dal Mezzogiorno al nord. Sempre secondo il CNEL, tra il 2011 e il 2024, 484.000 giovani si sono trasferiti dal Mezzogiorno al Centro-Nord (in questo caso il valore di del capitale umano è di 147 miliardi di euro).

Ed è proprio il CNEL a fornire possibile soluzioni. Ad esempio, nel Rapporto 2025 “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”, che è stato diffuso da poco, si parla di interventi - messi nero su bianco - per bloccare il fenomeno dell'esodo giovanile all'estero, coinvolgendo governo, enti locali, università, mondo del lavoro e sindacati. Insomma, il CNEL scrive la lista di cosa fare e degli errori da non commettere: perdere giovani nel futuro imminente potrebbe essere una sconfitta per l'Italia. 

Argomenti

CNEL
giovani

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Saldi, al via la stagione invernale: tutto quello che c'è da sapere sugli sconti in arrivo

    Saldi, al via la stagione invernale: tutto quello che c'è da sapere sugli sconti in arrivo

  • Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

    Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

  • "Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

    "Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

  • "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

    "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

  • La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

    La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

  • Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

    Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

  • La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

    La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

  • “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

    “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

  • Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

    Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

  • "Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

    "Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

il 59mo rapporto dell'istituto di ricerca restituisce l'immagine di un Paese spaventato povero e impreparato. L'unico leader ammirato è il papa, l'unico sollievo nei piccoli piaceri della vita, in testa il sesso

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Più di cinquemila le persone che si sono messe in fila. La bara sotto il palco, nell'aria le note delle sue canzoni più famose. I funerali si terranno domani pomeriggio

Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

L'opera, intitolata "Venezia", fu acquistata da suo padre. Poi uno strano furto in casa. Ecco la vicenda