I giovani lasciano l'Italia: ecco quali sono le nazioni più ambite. L'allarme del CNEL

Fuori dall'Italia e non per una vacanza, ma spesso per sempre. I giovani stanno lasciando il nostro Paese. I dati parlano chiaro: dal 2011 al 2024 oltre 630mila giovani hanno deciso di trasferirsi all'estero facendo perdere 16 miliardi di capitale umano. L'allarme, questa volta, viene lanciato dal CNEL.

Leggendo i dati, si tratti di giovani tra i 18 e i 34 anni che per motivi di studio o opportunità di lavoro hanno preso la decisione, spesso drastica, di dire addio all'Italia. E a volte senza fare più ritorno.

DOVE SI TRASFERISCONO I GIOVANI?

Sono 10, in totale, le nazioni prese in considerazione al momento del trasferimento: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svizzera e USA, Regno Unito, Germania e Svizzera, Ma da sempre esiste un movimento migratorio interno: dal Mezzogiorno al nord. Sempre secondo il CNEL, tra il 2011 e il 2024, 484.000 giovani si sono trasferiti dal Mezzogiorno al Centro-Nord (in questo caso il valore di del capitale umano è di 147 miliardi di euro).

Ed è proprio il CNEL a fornire possibile soluzioni. Ad esempio, nel Rapporto 2025 “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”, che è stato diffuso da poco, si parla di interventi - messi nero su bianco - per bloccare il fenomeno dell'esodo giovanile all'estero, coinvolgendo governo, enti locali, università, mondo del lavoro e sindacati. Insomma, il CNEL scrive la lista di cosa fare e degli errori da non commettere: perdere giovani nel futuro imminente potrebbe essere una sconfitta per l'Italia.