I libri da leggere della settimana, tra “La traditrice”, “Fiori per Algernon”, “Alaska La serie” e “L’orologiaio di Brest”

Il nuovo anno ha visto rinnovarsi nuovamente la consueta tradizione che ci vede muoverci tra i vari settori delle librerie, a confronto con le numerose novità che animano costantemente il panorama editoriale mondiale. Il primo degli appuntamenti del nuovo anno si è consumato proprio ieri, nello spazio del sabato dedicato agli autori e alle autrici che passano a raccontarci i loro ultimi lavori. Nella fattispecie, il focus approfondito è stato su “Le parole della pioggia” di Laura Imai Messina e pubblicato da Einaudi.

La domenica è invece il momento di ampliare la prospettiva, in modo da offrire opzioni di lettura che sappiano attrarre i gusti più diversi tra coloro che sono alla ricerca di nuove storie in cui perdersi. Come avvenuto nelle ultime settimane, con “Nemesi”, “Tutto quello che è successo con Miranda Huff”, “Il segreto del Titanic” e “The Residence”, o ancora con “Quattro verità sepolte”, “Le chiavi del cosmo”, “Trilogia cosmica” e “Twist”.

Ancora una volta sono quattro i titoli pronti a essere scandagliati. Questa settimana tocca a:

- "La traditrice" di Philippa Gregory (HarperCollins)

- "Fiori per Algernon" di Daniel Keyes (Nord)

- "Alaska - La serie" di Brenda Novak (Giunti)

- "L'orologiaio di Brest" di Maurizio De Giovanni (Feltrinelli)





LA TRADITRICE, GLI INTRIGHI DI CORTE NON FINISCONO MAI

Il nostro viaggio alla scoperta dei libri da leggere di questa settimana porta il calendario a muoversi parecchio a ritroso. Un tuffo nel passato che prelude già a grandi storie e a grandi intrighi, elementi imprescindibili di ogni romanzo a sfondo storico che si rispetti.

E possiamo anticipare che le aspettative non sono state disattese da Philippa Gregory con il suo “La traditrice”, romanzo pubblicato in Italia da HarperCollins. D’altronde stiamo parlando di un’autrice che rappresenta un’istituzione quando si tratta di tramandare le gesta di donne che hanno fatto la storia. Le narrazioni contenute nel nuovo libro della scrittrice britannica gravitano attorno alla corte dei Tudor. È qui che troviamo Jane Parker, una donna dalle caratteristiche peculiari per il suo tempo, in quanto moglie devota e sorella fedele. Con l’aggiunta dell’“attitudine spionistica” che trae sicuramente molto vantaggio dall’acume di cui è dotata.

E su uno scenario perennemente in bilico, con il potere dei Bolena che traballa pericolosamente, sfida costantemente la sorte con giochi di potere e di alleanze che potrebbero risultare fatali se non adeguatamente ponderati. Non è di certo una sprovveduta, e le sue macchinazioni possono rappresentare leve importanti negli equilibri di interi paesi.

Un racconto che mette in risalto personaggi ben studiati e ottimamente costruiti, in un susseguirsi di intrighi e tradimenti che si alternano con elementi romantici che donano alla storia il giusto bilanciamento. Il tutto senza lesinare sulla costruzione di un’ambientazione ad hoc, che garantisce all’intera struttura narrativa un’atmosfera esotica niente male.





FIORI PER ALGERNON, IL RITORNO DI UN GRANDE CLASSICO DAGLI ANNI ‘50

Si torna nel passato anche con il secondo dei libri da leggere di questo fine settimana. La nostalgia la fa da padrona in questo inizio del 2026, per quanto il salto all’indietro sia considerevole. Il calendario ritorna infatti in questo caso al 1959, anno cui risale la prima pubblicazione di una storia poi divenuta iconica nel proprio genere di riferimento.

Parliamo di “Fiori per Algernon” di Daniel Keyes, pubblicato da Nord. Una storia dalle tinte fantascientifiche la cui storia editoriale partì alla fine degli anni ’50 per poi arrivare, in chiave rivista, corretta e ampliata, nella metà degli anni ’60. E solo dopo aver riscosso non poco successo, considerando il riconoscimento – l’Hugo Award come miglior racconto – che gli valse la pubblicazione iniziale nel numero di aprile 1959 di The Magazine of Fantasy and Science Fiction.

Non sorprende dunque ritrovarlo nuovamente sugli scaffali, con un’edizione curata in ogni suo aspetto, a partire dalla copertina che non mancherà di attirare l’attenzione di chi passerà davanti al volume. È la storia di un topo, la cui intelligenza è cresciuta in maniera esponenziale dopo un intervento chirurgico mirato. Un’operazione audace, ma che è valsa al roditore un quoziente intellettivo pari, se non superiore, ad alcuni esseri umani. E se la stessa operazione la subisse un uomo non particolarmente brillante in quanto ad acume? Probabilmente il buon Charlie, destinato a fare da cavia nell’esperimento, potrà dire la sua.

Una storia d’altri tempi ma che, con grande capacità nella trattazione di temi delicati in quanto a etica e morale, torna nuovamente sotto le luci della ribalta. Pronto a incrementare vendite che contano già diversi milioni di copie piazzate nel corso dei decenni. Il tutto senza dimenticare poi gli adattamenti filmici e seriali dedicati che ha ispirato.