I libri da leggere della settimana, tra “Nemesi”, “Tutto quello che è successo con Miranda Huff”, “Il segreto del Titanic” e “The Residence” Photo Credit: “Il segreto del Titanic” di Clive Cussler e Jack Du Brul, Longanesi

Il 2025 sta per volgere al termine. Una cavalcata lunga dodici mesi, con trecentosessantacinque giorni dalle numerosissime sfumature, in ogni ambito di competenza. Un 2025 che, possiamo dirlo senza paura di suscitare lo scontento di nessuno, ha saputo regalare anche belle gioie sul fronte dei libri da leggere.

Tantissimi quelli passati sotto la nostra lente d’ingrandimento nella rubrica domenicale, che negli ultimi appuntamenti non ha lesinato con gli scoppiettii finali. Come nel caso delle novità in arrivo dalle firme prestigiose del mercato internazionale, quelle di Stephen King, Dan Brown, Ken Follett e John Grisham. Oppure delle ispirazioni e suggestioni altrettanto valide su cui ci siamo soffermati la scorsa settimana, vale a dire “Quattro verità sepolte”, “Le chiavi del cosmo”, “Trilogia cosmica” e “Twist”.

Chiudiamo in bellezza con l’ultimo weekend dell’anno – per proiettarci al meglio anche verso il 2026 – con un nuovo quartetto di letture. Tra queste troviamo:

- "Nemesi" di Wilbur Smith (HarperCollins)

- "Tutto quello che è successo con Miranda Huff" di Javier Castillo (Salani)

- "Il segreto del Titanic" di Clive Cussler e Jack Du Brul (Longanesi)

- "The Residence" di Kate Andersen Brower (Vallardi)





NEMESI, IL NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA DEI COURTNEY DI WILBUR SMITH

Partiamo senza indugio nella nostra consueta immersione tra i libri da leggere con un romanzo che arriva da una delle penne eccellenti del panorama internazionale. Un autore che purtroppo è venuto a mancare nel 2021, all’età di 88 anni, ma che ha lasciato un’eredità culturale non indifferente, considerando la gran mole di storie che ha portato sugli scaffali. Racconti che, grazie anche alle location scelte e al periodo temporale in cui sono incasellati, sono valsi un bottino di oltre 140 milioni di copie vendute a livello globale.

Un numero che è destinato a crescere postumo per Wilbur Smith, grazie alla nuova storia che arriva sugli scaffali grazie alla collaborazione con Tom Harper: si intitola “Nemesi” ed è pubblicata da HarperCollins. Una storia “nostalgica” per certi versi, considerando che si tratta di un nuovo capitolo della saga dei Courtney, una serie partita nel 1964 e che inarrestabile continua nella sua marcia attraverso i secoli. Si torna indietro nel tempo in questa storia, al 1794, spostandoci geograficamente su Parigi. Una città che ha da poco assistito al fermento della rivoluzione e che sta ora vivendo nel Regime del Terrore. Un periodo in cui di teste ne saltavano parecchie, con il boia che aveva fin troppo lavoro. Ne sa qualcosa Paul Courtney, che assiste all’esecuzione della madre nascosto tra la folla e, per non seguirne le orme e replicarne il tragico epilogo, si unisce all’esercito di Napoleone alla volta dell’Egitto.

Le lancette viaggiano in avanti, al 1806. A Città del Capo c’è Adam, una vita imbarcato pur con l’ombra ingombrante del padre, l’ammiraglio Robert Courtney, che grava su di lui. Il ritorno a casa ha un sapore amaro per lui, che trova la tenuta di famiglia distrutta e il padre, unico superstite, che gli chiede giustizia facendolo giurare sulla spada di Nettuno.

Un racconto itinerante e dal sapore avventuroso che riporta lettori e lettrici a confronto con un genere che ha nutrito la fantasia di grandi e piccini in ogni epoca. Non ci si aspettava nulla di diverso, d’altronde, da un autore che è un punto di riferimento per quanto concerne la materia trattata.





TUTTO QUELLO CHE È SUCCESSO CON MIRANDA HUFF, MISTERI TRA PASSATO E PRESENTE

Si cambia registro, set e momento storico con il secondo dei libri da leggere di questo fine settimana. E per l’occasione torna sotto i riflettori uno degli autori spagnoli più apprezzati dell’ultimo periodo, complice il successo ottenuto con il suo “La ragazza di neve”, pubblicato da Salani, divenuto poi una serie tv in sei episodi pubblicata su Netflix.

È Javier Castillo a far parlare nuovamente di se con "Tutto quello che è successo con Miranda Huff", pubblicato ancora una volta da Salani. Protagonisti della storia sono Ryan e Miranda, due sceneggiatori il cui amore, sbocciato quando erano giovani e imberbi studenti di cinema, sembra essere un piacevole quanto remoto ricordo. La crisi di coppia che stanno vivendo richiede contromisure adeguate per essere affrontata, con lo psicoterapeuta che ha consigliato loro una “fuga romantica” di qualche giorno per ritrovarsi. Buone premesse per un romanzo dalle tinte rosa, che però (ovviamente) non troveremo all’interno di questo libro.

Quando Ryan arriva infatti al luogo dell’incontro, un cottage nel bosco, trova la porta aperta, disordine diffuso e soprattutto schizzi di sangue in bagno. Ma niente Miranda. Parte così una corsa contro il tempo in cui le indagini portate avanti da Ryan smuovono un fondale su cui si nascondono segreti e misteri. Come il caso di una donna scomparsa ben trent’anni prima che potrebbe finalmente trovare una risposta.

Un racconto inquadrato da prospettive differenti che permettono di avere un quadro complessivo adeguatamente eterogeneo. Con i personaggi che non cercano di farsi apprezzare a tutti i costi dal pubblico ma che, anzi, mettono in evidenza le proprie criticità e i propri punti deboli. Un thriller psicologico dal ritmo ben calibrato, che tiene incollati alle pagine.