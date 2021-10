I Måneskin nominati in tre categorie agli MTV European Music Awards. È la prima volta per un artista italiano

Nuovo primato per il gruppo romano. Non solo è la prima volta che un artista italiano viene candidato a tre diversi premi, compreso il "Best Italian Act", ma è anche la prima nomination in assoluto per una band come “Best Group” e “Best Rock”. A fargli compagnia nelle tre categorie ci sono: Aka7even, Caparezza, Madame e Rkomi per Best Italian Act; BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix e Silk Sonic per Best Group; Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers per Best Rock. Chi ha invece la possibilità di portarsi a casa il più alto numero di statuette è sicuramente Justin Bieber, con 8 nomination totali. Subito dietro Doja Cat e Lil Nas X, con 6 nomination ciascuno, seguiti da Ed Sheeran, Olivia Rodrigo e The Kid Laroi, finalisti ciascuno in 5 categorie.