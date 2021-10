I Maneskin presentano Mammamia, ora facciamo musica in giro per l’Europa e per il mondo

Arrivano da Berlino, via Roma, negli studi di RTL 102.5. Damiano, Thomas ed Ethan, che insieme a Victoria fanno i Måneskin, sono reduci dall’esibizione in un locale della capitale tedesca. Hanno suonato il pezzo nuovo “Mammamia”, in collegamento c’erano locali di altre grandi città europee. Matteo Campese sottolinea “Siete diventati ormai internazionali” e Damiano candidamente risponde “Abbiamo cominciato a piacere a un sacco di gente” prima di concludere “Quello che prima facevamo in Italia ora lo facciamo in Europa e per il mondo”.

COME NASCE MAMMAMIA?

I Måneskin presentano il nuovo pezzo, Damiano ne racconta la genesi “L’abbiamo scritta, di pancia, subito dopo l’Eurovision, eravamo felici e spensierati”. E’ una canzone che parla di tantissime cose, in primis di leggerezza “Abbiamo fatto un po di autoironia per scherzare sugli stereotipi italiani all’estero”. Su RTL 102.5 passano “Zitti e Buoni” e poi “Chosen”, pezzo quest’ultimo che, Francesco Taranto sottolinea, riporta le lancette alla prima audition di X Factor “Ogni tanto ci capita di riguardarla, che nostalgia” dice Thomas.

LA FOTO TUTTI NUDI PER IL NUOVO SINGOLO

“Stavamo aspettando che fossero pronte le luci dello shooting ed eravamo tutti nudi, ci siamo fatti la foto censurandoci l’uno con l’altro” dice Damiano sottolineando poi che lo scatto ha destato clamore e discussione e che questo va bene “Poi sono arrivati anche insulti ma quello è normale”.

L’INCONTRO CON IGGY POP

Con il featuring di Iggy Pop in I Wanna Be Your Slave ancora nelle orecchie Thomas sottolinea, sulla straordinaria collaborazione, “Un artista umile e così importante, che collabora con noi è una cosa assurda”.