I Måneskin trionfano agli American Music Awards. Beggin' è la miglior canzone rock

Ancora un trionfo, ancora internazionale: i Måneskin vincono il premio per la miglior canzone rock agli American Music Awards e portano l'Italia ancora una volta sul tetto del mondo, con uno stile inconfondibile.

BEGGIN', FAVORITE ROCK SONG

Il gruppo romano ha trionfato conIl brano, contenuto nell'EPdel 2017, ha incantato la platea deldi Los Angeles, dove si teneva la cerimonia. Il riconoscimento per la fortunata cover, la cui prima versione risale al 1967, è quello di "Una categoria in cui gareggiavano artisti del calibro di Kate Bush, Foo Fighters, Imagine Dragons e Red Hot Chili Peppers.ha scritto la band sul suo Instagram, ringraziando i 6,3 milioni di followers per il sostegno. I Måneskin erano nominati anche in altre 3 sezioni:

UN LOOK INCONFONDIBILE

Ma il rock è anche show. E quello con i Måneskin, si sa, non manca mai, a partire dal look. La band romana non ci ha deluso neanche questa volta. Per la serata di Los Angeles Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria hanno scelto un completo che sta facendo il giro del mondo. Giacca e cravatta sopra, pantalone/reggicalze sotto. Un mix irresistibile.