I migliori libri da leggere della settimana, tra “Verso casa”, “La Presidente”, “Antimatter Blues Mickey7” e “Cacciatori di tenebre”

È un fine settimana molto intenso – sul fronte delle relazioni sociali – quello che si è appena aperto, complice le ricorrenze pasquali (Pasqua e Pasquetta) che porteranno momenti di convivialità con parenti e amici per tantissime persone. Frangenti in cui la tavola farà il paio con chiacchiere più o meno qualunquiste, con l’immancabile invettiva sulla situazione politica da parte dello zio di turno. E non neghiamolo, ognuno ha il suo, pronto a inerpicarsi tra fantomatici intrighi di palazzo da portare alla luce.

È più che lecito, a seguito del turbinio di cibo e socialità, ritagliarsi un momento per sé stessi. Magari a margine della famigerata Pasquetta, quando tutti, sazi e “vittime” del picco glicemico post-prandiale, si concederanno una pennichella rigenerante. È in quel frangente che i libri potranno fare capolino dall’angolo dello zaino in cui erano strategicamente riposti, pronti a far viaggiare con la fantasia.

Allo stesso modo di come hanno fatto, negli ultimi appuntamenti della nostra rubrica dedicata ai migliori libri dal leggere della settimana, titoli come “Il patto del re”, “Le sette regole della fiducia”, “La strada per i cuori teneri” e “Watermoon”, o ancora “Piccoli fantasmi”, “La legge di Yellowstone”, “Un podcast ha deciso di rovinarmi la vita” e “Un caso complicato per l'avvocato Ligas: Perdenti”. Protagonisti in occasione della puntata pasquale della nostra rubrica troviamo:

- "Verso casa" di Pat Barker (Einaudi)

- "La Presidente" di Bill Clinton e James Patterson (Longanesi)

- "Antimatter Blues Mickey7" di Edward Ashton (Fanucci Editore)

- "Cacciatori di tenebre" di Ben Machell (Iperborea)





VERSO CASA, LA NARRATIVA EPICA NELLE SUE SFUMATURE PIÙ UMANE

L’appuntamento settimanale con i migliori libri da leggere approdati recentemente sugli scaffali delle librerie si apre con un volume dal sapore itinerante. Il tema del viaggio ha da sempre ispirato gli autori, e continua a farlo anche attingendo a quelli che sono individuati come i grandi classici della letteratura di ogni tempo. E possiamo dire che, complici gli spostamenti pasquali – tra ritorni a casa per i “fuorisede” e le “transumanze” di pasquetta – l’argomento calzi a pennello per la giornata odierna.

In "Verso casa" di Pat Barker, libro pubblicato in Italia da Einaudi, lo scenario che si presenta dinanzi a lettori e lettrici e quello dell’epica classica. Si torna idealmente ai frangenti narrati tra le pagine dell’Iliade e dell’Odissea, due capisaldi della narrativa epica. Il momento della battaglia è bello che archiviato, considerando che il panorama offerto tra le pagine del volume vede la città di Troia che ha già subito l’onda d’urto dei greci, intenti a fare incetta di bottino con cui sovraccaricare le proprie navi prima della ripartenza.

Un “bottino” non solo materiale, considerando le donne troiane storicamente fatte prigioniere. Una lista di nomi all’interno della quale spiccano nomi illustri come quello di Cassandra, l’inascoltata profetessa di sventure che finisce per essere concubina del re Agamennone. Quest’ultimo avrà tante “meraviglie” con cui confrontarsi dopo il rientro su suolo patrio, considerando gli inevitabili attriti con la moglie Clitennestra. Questa non ha infatti mai accettato la scelta del sovrano di sacrificare la figlia maggiore, affinchè gli dei gli concedessero un vento che favorisse la navigazione verso Troia.

Il mito epico diventa tangibile nell’opera della scrittrice britannica, che già in diverse occasioni (“Il silenzio delle ragazze” e “Il pianto delle troiane”, entrambi pubblicati da Einaudi) si è confrontata con eventi che hanno segnato la storia della letteratura. Il mito perde le atmosfere quasi favolistiche dei racconti omerici per mettere in evidenza il carattere e le personalità di coloro che quelle storie le hanno impresse nell’immaginario collettivo con i propri gesti e le proprie azioni.





LA PRESIDENTE, RIVELAZIONI DAL PASSATO FANNO TREMARE I PALAZZI DEL POTERE

Le produzioni – letterarie o anche multimediali, tra film e serie tv – che abbracciano gli scenari della politica hanno sempre generato un grande fascino nel lettore e nello spettatore. E questo lo si deve probabilmente a quell’alone di mistero che cela la stragrande maggioranza degli eventi che accadono realmente tra le mura dei palazzi del potere. Basti pensare al grande impatto che ha avuto una serie come “House of Cards” (andato in onda per la prima volta tra il 2013 e il 2018), che gli è valsa una fiducia tale da andare avanti per sei stagioni.

E la politica diventa centrale questa settimana anche tra pieghe della nostra rubrica dedicata ai migliori libri da leggere con "La Presidente" di Bill Clinton e James Patterson, pubblicato da Longanesi. Si rinnova in questo modo la proficua collaborazione tra i due profili nominati in copertina, già autori de “Il presidente è scomparso” (2018) e “La figlia del presidente” (2021), entrambi editi da Longanesi. È un racconto, quello di questo nuovo libro, che porta provvisoriamente lontani dalle mura della Casa Bianca, dove ci aspetteremmo di trovarci quando in copertina i riferimenti apparirebbero abbastanza chiari e inequivocabili. Siamo a Brentwood, nel New Hampshire, dove una Chevrolet Suburban procede nel consueto corteo di vetture nel mezzo di una folla alquanto rumorosa.

Non sono acclamazioni quelle che accompagnano l’auto presidenziale, a bordo della quale siedono Madeline Parson Wright, la presidente degli Stati Uniti d’America, e suo marito, l’ex giocatore della NFL Cole Wright. Il motivo è di tipo legale: l’uomo sarebbe infatti sospettato dell’omicidio di una ragazza, una cheerleader, avvenuto parecchi anni prima. Qualcosa che ha ovviamente scatenato l’indignazione nazional-popolare alimentando il “comitato d’accoglienza” che la presidente ha trovato ad attenderla. Possibile che realmente l’uomo si sia macchiato del crimine? E quali potrebbero essere gli scenari futuri per la donna a capo di una delle nazioni più potenti dell’intero globo terracqueo?

Un racconto che si sviluppa generando una grande fascinazione e un grado di coinvolgimento elevato, complice il giusto mix di elementi. Da un lato la gestione del ritmo da parte di Patterson, dall’altro il contributo in termini di trame politiche da parte di Clinton (che dopo la carica di presidente ha “rischiato” di divenire anche first gentleman, il corrispettivo maschile della first lady). Una nuova interessante collaborazione tra i due, che darà pane per i propri denti a tutti coloro a cui piace rimestare nei torbidi retroscena della politica.