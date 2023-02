I Modà a RTL 102.5: "Tante persone si vergognano di parlare di depressione

Dopo una lunga assenza dalle scene, i Modà hanno deciso di ripartire proprio dal Festival di Sanremo. Il gruppo, in gara con il brano ‘Lasciami’, si affida alle parole del suo cantante Kekko Silvestre che, durante l’intervista, racconta i motivi di questo lungo stop. «Nel 2017, dopo il terzo San Siro, ho cominciato ad avere degli attacchi di panico che mi hanno tenuto lontano dal palco. Inizialmente mi sono spaventato, ho pensato di mettere da parte tutto ciò che mi spaventava. Il problema è che questa condizione più la eviti e più la rafforzi. Invece di affrontarla ho provato a scappare. C’è stato un momento in cui ho cercato di capire se questa cosa fosse passata e quando sono tornato con un nuovo disco e un nuovo tour ho capito che la situazione era peggiorata perché non l’avevo affrontata. Dopo il covid è degenerato completamente in depressione. Continuare a reprimere cose della mia vita che non andavano bene mi ha portato a questa malattia oscura. L’ho iniziata ad affrontare, non l’ho del tutto superata ma ci sto lavorando. Una di queste paure era il palco», racconta Kekko Silvestre a RTL 102.5. «La vetrina del Festival, che ha una grande risonanza, è stata l’occasione giusta per portare questo brano. Sono ancora tante le persone che si vergognano di parlarne. Penso che questo possa essere un aiuto per quelle persone che hanno ancora questa paura», continua il cantante. E sul ritorno sul palco, Kekko aggiunge: «Ieri ad un certo punto ero pallido in camerino. Ero agitato ma quando siamo saliti sul palcoscenico ci siamo sentiti tutti a nostro agio. È prevalsa la carica», conclude.