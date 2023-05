I più ricchi del regno Unito, tra gli Under 35, ci sono Harry Styles, Dua Lipa e il padrino del principe George, lo rivela il Times

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Il Duca di Westminster, Hugh Grosvenor, con un patrimonio stimato di 9,878 miliardi di sterline è indubbiamente la persona Under 35 più ricca del Regno Unito, secondo la classifica stilata dal Times. Al secondo posto c’è Lady Charlotte Wellesley (una discendente del primo Duca di Wellington, l’eroe inglese che sconfisse Napoleone a Waterloo) con 2,167 miliardi di sterline, mentre al terzo posto ecco Johnny Boufarhat (è un uomo d'affari britannico fondatore della piattaforma di eventi virtuali, Hopin) con 1,714 miliardi di sterline. Questo solo per le prime posizioni di questa classifica che contempla anche diversi artisti come Harry Styles e Dua Lipa, Ed Sheeran e Adele.





Ed Sheeran e Adele

I due sono nella top 10 della lista under 35 più ricchi in Gran Bretagna, rispettivamente settimo e nono. Ed Sheeran, 32 anni , ha una ricchezza stimata di 300 milioni di sterline e il suo sesto album “Subtract” è stato il più venduto nel Regno Unito nel 2023. Mentre Adele, 35 anni, pare abbia una fortuna di 165 milioni di sterline avendo venduto più di 100 milioni di album in 17 anni di carriera. Secondo voci non confermate, la cantante nata a Tottenham, viene pagata 500.000 sterline a spettacolo per la sua residenza a Las Vegas.





Harry Styles e Dua Lipa

Più in basso nella classifica dei 35enni più ricchi del Regno Unito c’è Harry Styles che ha un valore stimato di 150 milioni di sterline e si trova al 13esimo posto. Il cantante che ha pubblicato il suo terzo album da solista Harry's House lo scorso anno, che è diventato il disco più venduto nel Regno Unito del 2022, vendendo 460.000 copie. Dua Lipa, 27 anni, occupa la posizione numero 21 con una fortuna stimata di 75 milioni di sterline. Il cantante di Cold Heart ha accumulato una vasta ricchezza non solo dalla musica, ma anche dal podcasting, secondo quanto riporta The Times .

Tra i giovani figura anche la star di Harry Potter Daniel Radcliffe, 33 anni, con una ricchezza personale di 92 milioni di sterline.