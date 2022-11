I rincari dell'energia portano aumenti in molti settori, il governo deve indagare sugli aumenti dei carburanti

CONSEGUENZE A TUTTO CAMPO

I prezzi dei carburanti e dell’energia continuano a salire e le conseguenze si vedono sempre di più. I nuovi record nei listini rischiano di mettere in ginocchio anche il trasporto pubblico locale, con le aziende più piccole che potrebbero essere costrette a ridurre o sospendere le corse di bus e pullman. Ci sono poi le difficoltà denunciate dagli autotrasportatori, che rischiano di lavorare in perdita. Per lo stesso motivo alcuni pescherecci hanno preferito restare in porto. E c’è da scommettere sul fatto che presto potrebbero aumentare le tariffe dei voli, con le compagnie aeree costrette a correre ai ripari dopo essersi appena rialzate dopo la pandemia. Il caro bollette non incide soltanto sui trasporti, ma sull’intera filiera. Secondo Assoutenti stanno per arrivare rincari sui prezzi delle materie prime, per il pane si arriva ad aumenti che possono toccare il 30%. E Coldiretti conferma l’allarme, facendo notare che a pesare sul prezzo finale del pane per oltre il 90% sono altri fattori come l'energia, l'affitto degli immobili ed il costo del lavoro piuttosto che la materia prima agricola.





IL SOSTETTO DELLA TRUFFA

In queste ore si discute molto dell’accusa rivolta alle compagnie petrolifere: il caro energia c’è e nessuno lo mette in dubbio, ma l’entità dei rincari è sproporzionate e anticipata nel tempo. Insomma, qualcuno starebbe approfittando della situazione. La denuncia non è arrivata da qualche complottista o dalle associazioni che dovrebbero tutelare i consumatori. E’ stato il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani a usare la parola “truffa”. La guerra sta facendo sentire i suoi effetti ovunque, ma in Italia i rincari sono stati più alti che altrove. Da noi pesano le accise, cioè tasse supplementari che ci portiamo dietro da decenni; c’è chi suggerisce di abolirle, ma visto che sovvenzionano spese pubbliche già attive, i soldi andrebbero comunque recuperati in altro modo. Inoltre oggi ci riforniamo con carburanti comprati un mese fa: perchè gli aumenti sono scattati subito?