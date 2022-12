I Santi Francesi a RTL 102.5: "La quinta puntata con l'orchesta

I Santi Francesi, ovvero Alessandro De Santis e Mario Francese, sono i vincitori della sedicesima edizione del talent show di Sky. Ospiti di “Miseria e Nobiltà” su RTL 102.5, il duo racconta l’esperienza ad X Factor e i progetti futuri.

“Il nostro percorso ad X Factor è stato lineare e questa cosa ad un certo punto ci ha fatto preoccupare. Noi siamo persone prive di entusiasmo però ora siamo felicissimi. La quinta puntata con l’orchestra è stato il momento più difficile, quel giorno stavamo entrambi male ma alla fine è andata bene”, racconta il duo a RTL 102.5.

Dopo la vittoria di X Factor i Santi Francesi pubblicheranno il loro primo disco In fieri, disponibile in digitale dal 12 dicembre e in formato fisico dal 16 dicembre. L’EP contiene anche due cover, Un ragazzo di strada e Creep, eseguite dai Santi Francesi sul palco di X Factor. Nel EP anche Spaccio, un duetto con i Fast Animals and Slow Kids. “Lunedì esce il nostro EP che si chiama In fieri, una locuzione latina che significa ‘destinato a lungo tempo incompiuto’, la definizione più precisa che possiamo darci perché con la musica non arrivi mai. Sul brano Spaccio posso dire che siamo molto soddisfatti della collaborazione con i Fast Animals and Slow Kids, ho anche una loro frase tatuata perché per me sono come dei padrini per la scrittura musicale. Ho scritto questo pezzo dopo un loro concerto, l’ho mandato alla band e l’abbiamo fatto insieme”, spiega Alessandro.

I Santi Francesi e gli altri finalisti di X Factor saranno sul palco del Capodanno di RTL 102.5 in Piazza Bra a Verona. Dal 18 gennaio, all’Hiroshima Mon Amour di Torino, i Santi Francesi partiranno con il loro primo tour. “In questi anni abbiamo fatto un po’ di esperienza ma la cosa assurda è che questo è il primo tour, qualcuno pagherà per venirci a sentire”, dichiarano i Santi Francesi.