I segreti di David Lynch, dalla pittura al cinema: il libro di Matteo Marino che ci porta alla scoperta di un personaggio dalle mille sfumature

Torniamo nuovamente ad aprire i battenti dello spazio dedicato ai migliori libri da leggere, quella parentesi che, a più riprese nel corso della settimana, ci porta a scoprire le novità più stuzzicanti in arrivo dal panorama editoriale. Lo sguardo la domenica viaggia verso le proposte internazionali, mentre il sabato è il momento di aumentare il focus sulle storie di finzione che arrivano dalle penne italiche (con qualche escursione anche verso l’estero, di tanto in tanto).

Il mercoledì le letture si fanno “pratiche”, vale a dire hanno una loro tangibilità. E questo perché si intrecciano a filo doppio (e anche triplo) con la realtà che ci circonda. Basti dare uno sguardo agli ultimi appuntamenti, come “Napoli come vuoi” di The Napolitaner oppure “Con te sempre” del Dott. Giuseppe Faranda, per capire di cosa stiamo parlando.

Oggi è il turno di Matteo Marino di presentarci il suo lavoro: parliamo de “I segreti di David Lynch”, l’opera portata sugli scaffali da BeccoGiallo che mette al centro della scena uno dei registi più visionari della storia del cinema e delle serie tv.





I SEGRETI DI DAVID LYNCH, UNA MENTE CREATIVA A TUTTO TONDO

Ciao Matteo, e benvenuto. Partiamo da subito con le presentazioni e ti cedo quindi la parola: cosa troviamo nel tuo libro, "I segreti di David Lynch"?

“Ciao Dario, grazie. Provo a risponderti ripescando dalla memoria una delle frasi a effetto delle pubblicità di Canale 5 del 1991, con la voce storica del canale - che se non sbaglio era Mario Silvestri - che diceva "Twin Peaks: ha tutto ma non assomiglia a niente". Ora, con le dovute proporzioni, quando ho voluto dedicare a Lynch un libro ho pensato che c'erano già tanti libri importanti che svisceravano i suoi film, sia italiani che non. Libri che amo. Quindi ho provato a salire sulle spalle di questi giganti e ho cercato di metterci un po' “tutto” Lynch, ma da una prospettiva differente. Nel libro indago le sue opere a partire da quella che considero un momento di cesura nella sua filmografia, cioè “Strade perdute”. Da lì affronto “Mulholland Drive”, “INLAND EMPIRE” e “Twin Peaks - Il ritorno”. Provo a decifrarne i passaggi più misteriosi, racconto aneddoti e dietro le quinte che sono andato raccogliendo negli anni, espongo interpretazioni consolidate ma anche inedite delle opere più ostiche di Lynch. E provo a farlo da tanti punti di vista, sicuramente, ma anche da uno che, fino a quel momento, la critica non aveva affrontato frontalmente, anche perché Lynch aveva rivelato pubblicamente il suo interesse per la meditazione trascendentale solo dopo “INLAND EMPIRE”.

Approfondendo la filosofia che ne è alla base, l’advaita vedanta, ho scoperto che è uno scrigno di chiavi di lettura ulteriori, chiavi che consentono di rileggere tutte le opere precedenti con una comprensione più ampia. E quindi nel libro vado a scandagliare anche le opere del passato. “I segreti di David Lynch” si apre per esempio con l’analisi di una serie di scene secondo me emblematiche di “The Elephant Man”, in cui Lynch ci suggeriva già la sua poetica, il suo approccio all’arte cinematografica. Si tratta delle scene in cui il protagonista riesce a costruire il modellino di una cattedrale pur potendone vedere solo una guglia dalla finestra della stanza di ospedale in cui è confinato. Credo che sia il primo segreto che Lynch ci sussurra in un orecchio: il compito del regista, per Lynch, è quello di mostrare, attraverso la finestra dello schermo, solo una guglia ; il compito dello spettatore è quello di ricostruire tutta la cattedrale che c’è sotto. I film di Lynch sono così: cercano la collaborazione attiva di chi li guarda.

Nel libro parlo anche dei progetti che Lynch non è riuscito a realizzare, come “Ronnie Rocket” o la sua ultima opera, “Unrecorded Night”, la serie per Netflix che aveva interamente scritto, ma che non ha fatto in tempo a girare. L'ultima sezione del libro, in particolare, parla di tutto ciò che Lynch ha fatto dopo “Twin Peaks - Il Ritorno”, compreso il cortometraggio con la scimmia “What Did Jack Do?”, i "Weather Report" su YouTube, cioè i bollettini in cui informava del tempo fuori dalla sua finestra giorno per giorno, la sua carriera musicale, e molto altro, arrivando a cogliere come la sua filosofia di vita, il suo modo di approcciare l'arte, non riguardassero soltanto la regia, ma anche la scrittura di sceneggiature, la realizzazione di quadri, litografie, canzoni, perfino dei video estemporanei per YouTube, molto bizzarri e divertenti, ma anche genuini e pieni di cuore.





Come è nata l'idea di dar vita a questo volume?

“Si può dire che è un libro che aspettava da molto tempo il momento giusto per uscire. Penso che una prima versione di questo libro si possa considerare un quaderno delle medie, a righe, riempito di teorie su chi avesse ucciso Laura Palmer, tentativi di interpretare la Garmonbozia e la Red Room, con incollati i ritagli delle trame di TV Sorrisi e Canzoni. Avevo 13 anni e portavo questo quaderno a scuola il giovedì mattina - perché “Twin Peaks” andava in onda il mercoledì - e alla discussione partecipava praticamente tutta la classe. Ci passavamo questo quaderno di mano in mano e lo riempivamo di teorie e osservazioni. Diciamo che è stata la mia prima analisi critica, un’analisi collettiva, un facebook ante litteram, e purtroppo quel quaderno l'ho perso, non so che fine abbia fatto, smarrito in un trasloco. Da lì in poi è cresciuta la mia passione per questo regista, per il cinema e per le serie tv: ho scritto diversi articoli su di lui, poi ho cominciato a collaborare con l’editore BeccoGiallo.

Il primo libro che ho proposto a BeccoGiallo è stato il mio primo dizionario delle serie tv cult, sottotitolo "Da Twin Peaks a Big Bang Theory", quando ancora di “Twin Peaks” c'erano soltanto le prime due stagioni. Il libro andò molto bene (grazie a quanti mi hanno dato subito fiducia!), mi chiesero di fare un secondo volume, che andò altrettanto bene, e mi chiesero di farne un terzo ma, a quel punto, poiché era appena uscita “Twin Peaks - Il Ritorno”, ho detto "No, questo è il momento per far uscire il libro che ho nella testa e nel cuore da tanti anni, il libro su David Lynch". Dopo, sempre per BeccoGiallo, ho scritto “Film pop anni ‘80” e “Film pop anni 90", che mi hanno consentito di parlare di tante altre mie passioni, il cinema pop che comprende “Ghostbusters”, “Ritorno al Futuro”, “E.T.”, e passando agli anni '90 “Pulp Fiction”, “Scream”, “Jurassic Park” e tante altre pietre miliari con le quali siamo cresciuti.

Quando ho ricevuto la tragica notizia della morte di Lynch, "I segreti di David Lynch" nella sua prima versione era esaurito, allora ho proposto all'editore di fare una nuova edizione aggiornata e ampliata, che è questa di cui stiamo parlando. Mi ero innamorato di una foto secondo me bellissima che ritrae Lynch al lavoro nel suo studio, a casa, e siamo riusciti ad averla come copertina. La ritengo perfetta perché tiene conto di questo aspetto intimo che cerco di restituire nel libro, che riguarda soprattutto l'ultima parte della sua vita, tutto ciò a cui ha lavorato durante, per esempio, il Covid, nel suo studio artistico a casa. Era il posto sicuro e luminoso dal quale poteva partire per i viaggi più incredibili, e anche più oscuri.”





C'era qualche obiettivo che ti eri posto, lavorando a questo libro?

“Spero che chi legga “I segreti di David Lynch” trovi e avverta tra le righe tutta la passione che ho per questo regista. Non lo vedo tanto il saggio di uno studioso di cinema che parla ad altri studiosi: c'è anche quest'aspetto, certo, ma per me è soprattutto il libro di un appassionato che vuole condividere con studiosi e altri appassionati, anche chi magari solitamente non legge libri sul cinema, tutto quello che ha scoperto su uno dei più grandi registi di sempre.”