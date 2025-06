I The Kolors si preparano ad una stagione ricca di live

Il prossimo autunno saranno protagonisti di quattro live nei principali club italiani

Nel pieno del successo per il loro ultimo brano “Pensare Male”con Elodie, i The Kolors si raccontano ai microfoni di RTL 102.5 e spiegano cosa rappresenta per loro questo ultimo lavoro. “Pensare Male è il seme con cui abbiamo voluto iniziare un nuovo percorso”, dice Stash, che svela come l’intuizione sia arrivata grazie ad un suggerimento di Mara Maionchi. Da qui tante idee, tra queste proprio quella di scrivere il brano con Davide Petrella, autore e grande amico della band: “Non potevamo chiedere di più da un brano”concludono. Quella dei The Kolors si prospetta un’estate calda e ricca di impegni, infatti saranno in giro per l’Italia con il Summer Tour, prima dell’appuntamento autunnale con il “Club Tour”, che rappresenta per il gruppo un ritorno alle origini: “Venendo noi dal mondo underground, dei locali, per queste quattro date nei club abbiamo pensato ad una scaletta e ad arrangiamenti fatti ad hoc” spiega il frontman, ribadendo l’importanza dei club per la band, che si ispira al mondo britannico. Tra le cose speciali dei locali c’è “il contatto diretto con il pubblico”.

