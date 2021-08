I tifosi dell'Inter contro la società per l'ipotesi di una cessione di Lukaku, il Chelsea pressa il belga

Romelu Lukaku è molto più vicino al Chelsea di quanto si possa pensare. Il club di Londra sta pressando l'Inter per prenderlo e potrebbe arrivare ad offrire anche 130 milioni di euro, una cifra che, obbiettivamente, difficilmente la società nerazzurra potrebbe rifiutare .





L'addio sembra certo

Secondo i ben informati l'attaccante belga avrebbe già salutato l'allenatore, Simone Inzaghi, e i compagni, spiegando loro che, nonostante la sua volontà fosse quella di restare a Milano, l'offerta del Chelsea non poteva essere rispedita al mittente : ben 15 milioni di euro all'anno di ingaggio, quasi il doppio rispetto a quello che gli garantisce l'Inter attualmente .





I tifosi sul piede di guerra