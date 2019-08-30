Icardi fa causa all'Inter, chiede 1.5 milioni di euro

Redazione Web

30 agosto 2019, ore 21:18

Il calciatore vuole anche il reintegro nella parte tattica della squadra

Icardi choc: l'ex capitano dell'Inter intende fare causa al club nerazzurro chiedendo 1.5 milioni di euro e il reintegro nella parte tattica. La notizia è stata confermata da ambienti dell'Inter. Con il reintegro si intende la partecipazione del giocatore alle sessioni di allenamento tecnico-tattiche, la cosiddetta partitella. Proprio nel giorno in cui l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha manifestato pubblicamente il proprio ottimismo per la chiusura della 'telenovela' del mercato, Icardi fa causa al club nerazzurro. C'è grande stupore e incredulità nell'Inter per la decisione dell'attaccante argentino. Nelle ultime ore sia Monaco che Atletico Madrid hanno avanzato un'offerta per l'ingaggio di Icardi, alternative su cui l'attaccante sembrava stesse facendo valutazioni.

