Icardi, resta capitano Inter e toglierà le pagine della polemica

E' questa la decisione presa dal club nerazzurro dopo l'incontro fra i dirigenti e il giocatore

Mauro Icardi sarà multato, ma non perderà la fascia di capitano dell'Inter. E' questa la decisione presa dal club nerazzurro dopo l'incontro fra i dirigenti e il giocatore. L'Inter ha spiegato in un comunicato che "per il capitano nerazzurro sarà applicata la sanzione prevista per aver violato il regolamento interno del club, sottoscritto da ogni giocatore". "Mi scuso e mi impegnerò perché queste pagine non ci siano più in modo che nessuno possa sentirsi offeso, tradito e minacciato. – ha detto Icardi - Ho parlato con la società e abbiamo chiuso questa brutta parentesi e tutti insieme abbiamo un solo obiettivo: il bene dell'Inter".





