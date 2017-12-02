Ignazio Moser: "La mia notte romantica con Cecilia"

Lo confessa l'ex concorrente di Grande Fratello Vip

Ignazio Moser tra i concorrenti eliminati nell’ultima puntata di "Grande Fratello Vip", a Verissimo, parla dell’amore sbocciato nella casa con Cecilia Rodriguez, che ha scatenato non poche polemiche. "Ho trascorso la prima notte fuori dalla casa con Cecilia. E’ stata una notte romantica. Finalmente siamo potuti stare insieme senza telecamere", ha detto.

Parlando di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, entrato nel reality per un confronto con il ciclista, Ignazio afferma: “Non critico la sua scelta, ma io al suo posto per carattere non lo avrei fatto. In ogni caso non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno. All’inizio ho anche cercato di reprimere quello che sentivo per rispettare i tempi di Cecilia”.



Se Ignazio non sente l’esigenza di chiarirsi con Francesco Monte, lo ha fatto invece Cecilia Rodriguez che, presente in studio, dichiara: “L’ho cercato io. Vederlo è stata la conferma che quello che ho fatto era giusto. Pensavo – aggiunge - che fosse più arrabbiato con me, invece abbiamo parlato con serenità. Gli auguro il meglio”.