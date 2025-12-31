Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

NAPOLI COMANDA IL CALCIO

Il 2025 verrà ricordato dai tifosi del Napoli come l’anno del quarto scudetto, il secondo in tre anni. Quello di Antonio Conte è stato un sofferto successo in volata, per questo ancora più esaltante. E per i partenopei appena prima di Natale è arrivata anche la Supercoppa Italiana. Anno positivo anche per il Bologna, che ha conquistato la coppa Italia dopo una attesa di 51 anni. Ricorderemo anche la cavalcata dell’Inter in Champions League, soprattutto con le esaltanti vittorie su Bayern Monaco e Barcellona, ma il sogno si è bruscamente interrotto in finale con la netta vittoria del Paris Saint Germain (5-0).

TENNIS E VOLLEY SOPRA TUTTO

Nel tennis altro anno di trionfi: Jannick Sinner, pur avendo perso il primo posto del ranking, ha conquistato Wimbledon, gli Australian Open e le ATP Finals di Torino. La nazionale maschile - pur senza l'altoatesino, ma con una bella squadra allestita da Filippo Volandri- ha vinto la terza coppa Davis consecutiva e le ragazze non sono state da meno nella Billie Jean King Cup. Italia padrona anche nella pallavolo: vinti i mondiali femminili con Julio Velasco Commissario tecnico e quelli maschili con la guida di Fefè De Giorgi. A livello di club sono saliti sul tetto del mondo Perugia tra i maschi e Scandicci in ambito femminile.

GLI ALTRI PROTAGONISTI

La regina dello sci è stata Federica Brignone, che prima di infortunarsi gravemente aveva vinto la Coppa del Mondo assoluta, oltre a un oro e un bronzo ai mondali di Saalbach. Sette le medaglie conquistate dagli azzurri ai mondiali di atletica a Tokyo, menzione per Nadia Batocletti e Mattia Furlani. Il 2025 ci ha anche portato via due leggende dello sport italiano: addio a Nino Benvenuti e a Nicola Pietrangeli.