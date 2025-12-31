Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

31 dicembre 2025, ore 12:00

Per l'Italia va in archivio un anno ricco di vittorie e soddisfazioni. Nel 2025 abbiamo detto addio a due leggende come Nicola Pietrangeli e Nino Benvenuti

NAPOLI COMANDA IL CALCIO

Il 2025 verrà ricordato dai tifosi del Napoli come l’anno del quarto scudetto, il secondo in tre anni. Quello di Antonio Conte è stato un sofferto successo in volata, per questo ancora più esaltante. E per i partenopei appena prima di Natale è arrivata anche la Supercoppa Italiana. Anno positivo anche per il Bologna, che ha conquistato la coppa Italia dopo una attesa di 51 anni. Ricorderemo anche la cavalcata dell’Inter in Champions League, soprattutto con le esaltanti vittorie su Bayern Monaco e Barcellona, ma il sogno si è bruscamente interrotto in finale con la netta vittoria del Paris Saint Germain (5-0).

TENNIS E VOLLEY SOPRA TUTTO

Nel tennis altro anno di trionfi: Jannick Sinner, pur avendo perso il primo posto del ranking, ha conquistato Wimbledon, gli Australian Open e le ATP Finals di Torino. La nazionale maschile - pur senza l'altoatesino, ma con una bella squadra allestita da Filippo Volandri-  ha vinto la terza coppa Davis consecutiva e le ragazze non sono state da meno nella Billie Jean King Cup. Italia padrona anche nella pallavolo: vinti i mondiali femminili con Julio Velasco Commissario tecnico e quelli maschili con la guida di Fefè De Giorgi. A livello di club sono saliti sul tetto del mondo Perugia tra i maschi e Scandicci in ambito femminile.

GLI ALTRI PROTAGONISTI

La regina dello sci è stata Federica Brignone, che prima di infortunarsi gravemente aveva vinto la Coppa del Mondo assoluta, oltre a un oro e un bronzo ai mondali di Saalbach. Sette le medaglie conquistate dagli azzurri ai mondiali di atletica a Tokyo, menzione per Nadia Batocletti e Mattia Furlani. Il 2025 ci ha anche portato via due leggende dello sport italiano: addio a Nino Benvenuti e a Nicola Pietrangeli. 

Argomenti

2025
pallavolo
Sinner
tennis
un anno di sport
vittorie

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Oggi il varo della Manovra da 22 miliardi, maratona notturna per gli ordini del giorno

    Oggi il varo della Manovra da 22 miliardi, maratona notturna per gli ordini del giorno

  • Ripartono le ricerche dell'aereo Malaysia inabissatosi nell'oceano quasi undici anni fa, morirono 239 persone

    Ripartono le ricerche dell'aereo Malaysia inabissatosi nell'oceano quasi undici anni fa, morirono 239 persone

  • Serie A,

    Serie A, l'Inter vince a Bergamo e va in testa, Milan e Napoli tengono il passo

  • Il Natale degli italiani, tra la corsa agli ultimi regali e i preparativi per il pranzo con i parenti

    Il Natale degli italiani, tra la corsa agli ultimi regali e i preparativi per il pranzo con i parenti

  • Giornalismo sportivo in lutto, è morto Gianni Melidoni, paladino del calcio romano

    Giornalismo sportivo in lutto, è morto Gianni Melidoni, paladino del calcio romano

  • Sofia Goggia torna alla vittoria, la bergamasca conquista il Super G in Val d'Isere

    Sofia Goggia torna alla vittoria, la bergamasca conquista il Super G in Val d'Isere

  • 19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna

    19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna

  • Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto

    Barista accoltellato davanti al locale dove lavorava a Sarezzo: arrestato un moldavo, che ha confessato il delitto

  • Tra campionato e Supercoppa, l'Inter si gode il primato, Milan Napoli e Bologna cercheranno riscatto in Arabia

    Tra campionato e Supercoppa, l'Inter si gode il primato, Milan Napoli e Bologna cercheranno riscatto in Arabia

  • Serie A, il Napoli batte la Juve con la doppietta di Hojlund, partenopei di nuovo in vetta

    Serie A, il Napoli batte la Juve con la doppietta di Hojlund, partenopei di nuovo in vetta

Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo

Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini e vuole continuare a farlo

Il calciatore (senza squadra) ha posto rimedio all'incidente d'auto di cui fu protagonista nel 2023

Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

La Dea fa 1 a 0 contro il Grifone grazie al goal di Hien allo scadere. La Viola asfalta l'Udinese 5-1, bene anche i Granata che di misura superano il Sassuolo, mentre i Sardi pareggiano contro il Pisa

Serie A : Milan vittorioso in rimonta a Torino, 3-2 contro i granata e i rossoneri sono primi in classifica insieme al Napoli

Serie A : Milan vittorioso in rimonta a Torino, 3-2 contro i granata e i rossoneri sono primi in classifica insieme al Napoli

Negli altri posticipi della 14esima giornata di Serie A, il Parma ha battuto il Pisa, in trasferta 1-0 e a Udine il Genoa ha vinto contro l'Udinese per 2-1