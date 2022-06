Il Belpaese torna meta di viaggio per gli italiani e per gli stranieri

Per i turisti sarà specialmente un’estate al mare. Tra le destinazioni più gettonate spiccano le spiagge venete, la riviera romagnola, la Costa degli Etruschi, la Costa Smeralda, il Salento, ma anche l'Isola d'Elba, la Costiera Amalfitana, la costa settentrionale della Sicilia e la Maremma Toscana Sud. Dopo due anni difficilissimi l’Italia torna tra le mete preferite dei vacanzieri. Il nostro Paese tra città d’arte, località di mare e di montagna è stato scelto sempre più, nei primi mesi dell’anno, dai turisti. E i numeri di maggio fanno registrare un +33,4% sul 2019, risultato del 13,5% delle presenze italiane e del 45,8% in più di quelle straniere. Dall’indagine di Federalberghi, Nexi e Zucchetti emerge anche un aumento del 14% delle spese dei turisti negli hotel.

ESTATE, LE METE AL MARE E GLI AMERICANI

Mete più ambite del turismo le località di mare venete e romagnole. L’indagine Federalberghi sottolinea, però, come il turismo balneare dell'estate 2022 coinvolgerà praticamente tutta l'Italia. E per numero di ricerche effettuate quest'anno sono i cittadini degli States quelli più interessati a venire in vacanza nel nostro Paese. Lo rivela l’IA, spiega Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality, "Il nostro metodo di analisi è estremamente innovativo perchè consente di elaborare previsioni accurate utilizzando le tecniche dell'intelligenza artificiale per incrociare i dati di oltre 15.000 strutture ricettive e le preferenze espresse online dai consumatori. Un esempio concreto di quanto la tecnologia possa essere efficace nel supportare le scelte strategiche degli albergatori".